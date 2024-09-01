Сегодня 1 сентября: какой праздник и день в истории

1 сентября – День знаний и День предпринимателя Украины. В этот день в 1919 году произошла Киевская катастрофа. В 1923-м – Великое землетрясение Канто в Японии. В 1939-м вторжением Германии в Польшу началась Вторая мировая война. В 1983-м советский истребитель сбил гражданский авиарейс «Korean Air 007». В 2014-м украинские войска вышли из Луганского аэропорта.

Праздники и памятные даты 1 сентября

1 сентября в Украине – День знаний и День предпринимателя Украины (первое воскресенье сентября).

Народный праздник – Свадьба Свечки (праздник начала осеннего цикла, связанный с днем ​​памяти преподобного Симеона Столпника).

В мире – День памяти начала Второй мировой войны.

Также отмечают: День Независимости Узбекистана, День японских дельфинов, Всемирный день написания писем.

1 сентября в истории

1 сентября 1919 года случилась Киевская катастрофа – столицу Украины без боя сдали деникинцам генерала Бредова.

1 сентября 1923 года произошло Великое землетрясение Канто в Японии. У него была мощность 7,9 балла. Максимальные толчки продолжались от 4 до 10 минут. После чего насчитали еще около тысячи афтершоков (они длились до 5 сентября). Землетрясение считают наиболее разрушительным в истории Японии. Помимо беспосредственно разрушений от подземных толчков большой ущерб нанесли взрывы газовых сетей и короткие замыкания. Повсюду возникали пожары, их тушили до 3 сентября. Прибрежные районы страны накрыло цунами. Землетрясение разрушило столицу Японии Токио и один из крупнейших городов – Йокогама.

Разрушения были на территории семи префектур. Погибли более 90 тысяч человек, еще более 13 тыс. пропали без вести, около 3,4 миллиона пострадали. Количество разрушенных, поврежденных и сгоревших зданий составило около полумиллиона. А размер нанесенного ущерба, когда его посчитали, почти в четыре раза превысил государственный бюджет Японии.

1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, начав Вторую мировую войну.

Перед тем, 31 августа, Гитлер формально объявил Польше ультиматум, известный как «16 пунктов» – с требованием «немедленно вернуть Немецкому Рейху Свободный город Данциг» и разрешить жителям так называемого «Польского коридора» с помощью «плебисцита» решить, станет ли эта территория частью Германии, или же останется ли в Польше. При этом Пакт Молотова – Риббентропа уже был подписан, а территория Польши разделена (для начала на бумаге) между Германией и СССР. Несмотря на то, что всем все было понятно, нацисты все же считали нужным найти формальный повод для начала войны. И, не найдя, создали его сами. Они инсценировали якобы нападение поляков на немецкую радиостанцию ​​в Гляйвице (сейчас это польский город Гливице). 31 августа группа сотрудников СД в форме польской армии напала на радиостанцию. Звуки выстрелов попали в эфир, а их сопровождали возгласы на польском языке: «Пришло время войны Польши против Германии». «Гляйвицкая провокация» стала наиболее известной, однако подобные реализовали еще в двух приграничных городах. Этого было достаточно, чтобы министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс получил «факты» для начала активной пропагандистской кампании о якобы «нападении Польши» и «оборонительной операции Германии».

Первыми выстрелами Второй мировой войны считается обстрел польской военно-морской базы Вестерплатте на Балтийском море с борта немецкого корабля «Шлезвиг-Гольштейн». Это произошло в 4 часа 45 минут 1 сентября 1939 года. Одновременно войска Германии ворвались на территорию Польши по нескольким направлениям. Уже 3 сентября войну нацистам объявили европейские «тяжеловесы» – Великобритания и Франция. Они имели союзнические отношения с польским правительством, поэтому не могли поступить иначе. Однако даже после вторжения Германии в Польшу французы и англичане продолжали надеяться, что «все как-то рассосется». Они откровенно не торопились на помощь, армии союзников не совершали масштабных сухопутных операций. 17 сентября на территорию Польши ворвались еще и войска СССР. К концу сентября судьба Польши была окончательно решена, территорию страны разделили нацисты и коммунисты – согласно предварительным договоренностям. Последнюю ячейку вооруженного сопротивления на территории страны подавили ​​6 октября, и в дальнейшем Польша была в оккупации. Что касается союзников, то они продолжали вроде бы воевать с Германией, но долгое время это ограничивалось столкновениями в море. Эта фаза Второй мировой получила у историков название «Странная война».

1 сентября 1983 года советский истребитель Су-15 сбил пассажирский лайнер рейса «Korean Air 007». Погибли 269 человек — 246 пассажиров и 23 члена экипажа.

Самолет ночью выполнял обычный рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул. По техническим причинам (давшим повод для многочисленных теорий заговора и спекуляций) рейс отклонился от курса и залетел в закрытое воздушное пространство СССР. Пассажирский рейс пролетел над военными объектами вблизи Камчатки и острова Сахалин. На этапе, когда рейс был в районе Сахалина, к нему вылетел советский истребитель Су-15. Он сопровождал корейский самолет над островом, якобы совершил предупредительные выстрелы, а затем выпустил по пассажирскому лайнеру две ракеты «воздух – воздух». Самолет получил повреждение хвостовой части и упал. Эта трагедия обострила и без того тяжелые отношения между СССР и США. Советские власти в начале, по традиции, пытались вообще отрицать свою причастность к авиакатастрофе. 3 сентября агентство ТАСС сообщило, что самолет нарушил воздушное пространство страны, а впоследствии «исчез с экранов радаров». Позже пришлось признать, что пассажирский рейс сбили. Позиция СССР была такова: гражданский самолет якобы нарушил советское воздушное пространство намеренно – со шпионскими целями. Президент США Рональд Рейган назвал действия СССР «преступлением против человечности, которое никогда не должно быть забыто», а также «актом варварства и бесчеловечной жестокости».

1 сентября 2014 года украинские войска вышли из Луганского аэропорта, где держали оборону с апреля 2014 года – часть времени в полном окружении и без наземного сообщения.

Украинские десантники львовской 80-й аэромобильной бригады получили приказ взять под охрану международный аэропорт «Луганск» в ночь с 7 на 8 апреля 2014 года – на фоне провозглашения так называемых «ДНР» и «ХНР» 7 апреля. Руководство Украины (на тот момент и.о. президента был Александр Турчинов) сочло необходимым избежать вероятности реализации «крымского сценария» в Луганске и перебрасывания сил РФ по воздуху. Поэтому с часу ночи до 13:00 10 БТРов украинской «десантуры» совершили 400-километровый марш и заняли аэропорт. Впоследствии количество войск пополнилось, однако в течение нескольких месяцев им пришлось оборонять аэродром, находясь в оперативном окружении – логистику осуществляли только по воздуху. Аэропорт обороняли несколько сотен десантников, у которых даже не было артиллерии. В июле украинские войска пробили дорогу в аэропорт и разблокировали его. Но в конце августа на Донбасс ворвались российские регулярные войска. ЛАП повторно попал в окружение, по его территории била артиллерия врага. 31 августа россияне уже вышли на взлетную полосу и подошли к остаткам терминала, но на штурм не решились. По запросу командира 80-й бригады украинская артиллерия из-за пределов аэропорта нанесла удар по вражеским позициям, поэтому оккупанты несколько отошли. Тогда украинские десантники в ночь на 1 сентября вышли из руин аэропорта, совершив 17-километровый марш к позициям украинских защитников.

Церковный праздник 1 сентября

1 сентября – начало нового Церковного года (Новолетие). Чтят память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Симеон родился в Каппадокии в семье христиан Сусотиона и Марфы. Однажды 13-летний парень услышал в церкви евангельские заповеди блаженств и поразился их глубиной. Он решил посвятить себя Богу. Он помолился и просил Бога указать ему путь спасения. Во сне после этой молитвы Симеон получил указание от Бога и отправился в монастырь, где слезно просил игумена принять его в число братии. Беспрекословно выполнял монастырские послушания, поэтому в 18 лет парня постригли в монахи. Очень ревностно постился и молился – жил ​​настолько аскетично, что даже игумен предложил монаху либо умерить свои подвиги, либо покинуть монастырь. Симеон ушел из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог исполнять свои обеты. Через некоторое время игумену во сне явились ангелы, повелевшие вернуть Симеона в монастырь. Однако монах недолго был с братией – он впоследствии уединился в пещере, где прожил три года. По преданию, во время Великого поста Симеон отказывался даже от хлеба и воды и проводил все дни в молитве: двадцать дней стоя, а двадцать сидя. Однако самый известный подвиг Симеона иной. Он построил столб высотой четыре метра и поселился на нем в маленькой келье. Преподобный прожил в подвигах 80 лет, из которых 47 простоял на столбе.

Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение двух лет вместе с мужем разыскивала сына, который покинул родительский дом без предупреждения и ушел в монастырь. Через два года отец Симеона Сусотион умер от печали. А Марфа долго жила одинокой, но не теряла надежды найти сына. Когда же слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, женщина узнала, что прославленный подвижник – ее сын. Желая увидеть его, она пришла к ограде, окружавшей столб Симеона. Он же не допускал ни одной женщину внутрь и не захотел сделать исключение для матери. Симеон попросил передать Марфе, чтобы она потерпела немного – и тогда встретится с ним в вечной жизни. Святая Марфа заплакала, легла на землю у ограды и умерла. Тогда Симеон велел принести тело матери к столбу, помолился над ним и попрощался с усопшей. Марфу похоронили рядом со столбом Симеона.

Народные приметы

Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.

Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.

Что нельзя делать 1 сентября

Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).

Нельзя стричь волосы.