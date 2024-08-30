Сегодня 30 августа: какой день в истории

30 августа 1919 года украинские войска освободили Киев от большевицких захватчиков – однако следом туда ворвались «белые». В 1991 году Верховная Рада Украины окончательно запретила Компартию и решила вопросы собственности советских учреждений и предприятий на территории страны. Азербайджан в этот день утвердил Декларацию независимости. 30 августа 1700 года многие считают днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так.

Праздники и памятные даты 30 августа

В мире – Международный день жертв насильственных исчезновений.

Также отмечают: Международный день китовой акулы, Дня рождения электрического пылесоса, День игрушки-пружинки «Slinky» (той самой, которая должна была быть у каждого школьника в 1990-х).

30 августа в истории

30 августа 1700 года часто называют днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так. На самом деле, в этот день в войну со Швецией вступило Московское царство, сама же война продолжалась с февраля 1700 года. Она стала одной из самых продолжительных и неожиданных как по течению, так и последствиям в истории Европы.

В отличие от ХХ века, в ХVIII не было принято даже «для галочки» искать официальный повод для начала боевых действий. Желания захватить чужую территорию было достаточно. Именно по такому сценарию сложились предпосылки Великой Северной войны. Главными противниками стали: Швеция (союзником которой в 1708 – 1710 годах были украинские казаки) с одной стороны и с другой — Московия, Дания с Норвегией и Саксония (впоследствии – Речь Посполитая, ведь курфюрст Саксонии Август II Сильный был и польским королем). На момент начала войны изо всех перечисленных стран наиболее мощной была именно Швеция. Она же контролировала большую часть Балтийского моря и территории на его побережьях (в том числе современные Балтийские страны и Финский залив). Соседи Швеции планировали оспорить ее право на такой контроль. Каждая имела свои причины для этого. Московский царь Петр I, как известно, обладал маниакальной идеей, которую впоследствии высказал поэт Пушкин – «в Европу прорубить окно». Он хотел во что бы то ни стало получить для своего царства выход к Балтийскому морю. Войны, которые шли на территории Балтии в течение XVII века, принесли московитам лишь временный успех (на пару лет), в дальнейшем все захваченное пришлось вернуть шведам. Данию с Норвегией (объединенные в то время), конечно, интересовали территории не на южном берегу Балтийского моря, а на северном – а именно на юге Скандинавского полуострова. Были у них и чисто политические и экономические разногласия со шведами. Август II рассчитывал вернуть Речи Посполитой Лифляндию (Ливонию), чтобы выполнить обещание, данное при избрании на престол.

Все страны, имевшие планы на шведские территории, в 1699 году оформили договор (в начале – Московия с Данией-Норвегией, дальше присоединялись другие участники). Этот договор предполагал, что московиты объявят войну шведам после заключения мира с Османской империей. Именно это и послужило причиной «опоздания россиян на войну». Осенью 1699 года к переговорам присоединились представители Августа II. Именно войска Саксонии вступили в войну первыми – 12 февраля 1700 года они осадили Ригу. Следом в Гольштейн-Готторпское герцогство начали вторжение датчане.

Эти и последующие боевые действия для всех нападающих стран были неудачными. В начале войны судьба однозначно была на стороне 18-летнего короля Швеции Карла XII. Пока саксонцы не могли взять Ригу, войска Карла высадились под Копенгагеном. Дания-Норвегия заключила со Швецией мирный договор, публично отказавшись от союза с Августом II Сильным. Победа, казалось, была «в кармане» у Швеции. Но как раз в этот момент Османская империя заключила мирный договор с Московским царством и в войну вступили войска Петра I. Тоже более чем неудачно – уже 19 ноября 1700 года шведы разгромили россиян под Нарвой. Сражение было столь бездарным для московского войска, что в Европе сформировался образ совершенно небоеспособной российской армии.

В дальнейшем такая недооценка противника, у которого «мясо никогда не заканчивается», сыграла с Карлом XII злую шутку. Шведский король увлекся решением вопросов с ближайшими соседями – ударил по войскам Августа II, а московитам дал время восстановиться. Хотя они вели наступательные операции с 1702 года, всерьез Карл сосредоточился на «московском вопросе» только в 1708 году. Начал поход на севере – на Смоленск и Москву, однако после ряда неудач решил «переключиться» на юг – в Украину. Там к шведам присоединилось казачье войско гетмана Мазепы. А переломное сражение этой войны произошло под Полтавой в 1709 году. Украина там потеряла шансы избавиться от московских захватчиков и восстановить независимость, а Швеция в конце концов безвозвратно утратила лидирующие позиции в Европе. Несмотря на решающую роль боев в Украине для Великой Северной войны, она продолжалась еще десять с лишним лет после Полтавской битвы. Московиты параллельно потерпели тяжелое поражение от Османской империи, отдав туркам Азов. Но уже в 1717 году войска Петра I смогли перенести военные действия на территорию Шведской империи. До окончательного поражения Карл XII не дожил – погиб во время осады крепости на территории Норвегии (короля убила «шальная» пуля). Так что «мириться» с противниками пришлось уже преемнице Карла – его сестре Ульрике Элеоноре. Постепенно она договорилась о мире с европейскими соседями, существенно уступив территории. Однако, даже убрав все остальные фронты, шведы так и не могли избавиться от «набегов московской орды». Войска Петра I периодически десантировались на шведском побережье. Мирный договор подписали 10 сентября 1721 года. Шведы уступили московитам Балтию и часть Карелии.

30 августа 1901 года английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. На тот момент пылесосы существовали уже полвека – первый запатентовали в 1869 году. Однако они были механическими: чтобы избавиться от пыли в комнате, нужно было одновременно двигать конструкцию и крутить ручку. Хьюберт Бут разработал устройство, работавшее от двигателя внутреннего сгорания. Однако и эта конструкция имела существенные недостатки – она была слишком громоздкой.

В дальнейшем Бут работал над моделью с электрическим мотором. Его пылесосу все равно было очень далеко до современных механизмов. Но он все-таки запатентовал его, и сначала продавал не сами пылесосы, а услуги по уборке. В частности, моторизованный пылесос Бута очищал ковры при подготовке Вестминстерского аббатства к коронации Эдуарда VII в 1901 году.

30 августа 1919 года украинские войска вошли в Киев, прогоняя оттуда большевицких захватчиков. К сожалению, этот успех стал очень непродолжительным, а в историю вошел как «Киевская катастрофа». Ведь, получив столицу, войска УНР и ЗУНР со временем потеряли если не все, то почти все. Освобождение Киева стало пиком наступательной операции на Киев – Одессу, начавшейся 16 июля 1919 года. Войска быстро продвигались по Украине, однако это во многом происходило за счет того, что большевики воевали на два фронта – против УНР и «белых» (белогвардейской Добровольческой армии генерала Деникина). Киева украинское войско и «белые» достигли почти одновременно. Но украинцы заняли город первыми. 30 августа 1919 года в столицу, которую большевики сдали почти без боя, зашли первые отряды под командованием генерала Антина Кравса. У них был приказ — взять под охрану мосты через Днепр. Но уже на следующий день – 31 августа – по одному из этих мостов в центральную часть Киева с левого берега вошел авангард 7-й белогвардейской дивизии под командованием генерала Николая Бредова.

Командующий Украинской галицкой армией Мирон Тарнавский приказал отступать, что украинские войска и сделали в ночь с 31 августа на 1 сентября. В дальнейшем военное командование, не вступившее в бой за Киев с белогвардейцами, попало под следствие, организованное Евгением Петрушевичем. Тарнавского и Кравса признали виновными в сдаче Киева. Но ход событий уже было не изменить. 1 сентября в Киеве уже заправляли белогвардейцы. Они расклеили по городу заявление генерала Бредова, сильно напоминавшее современные лозунги российских «освободителей»: «Отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России». Украинские войска в течение осени продолжали отступать.

30 августа 1991 года в Азербайджане утвердили Декларацию о восстановлении государственной независимости республики. В тексте Верховный Совет Азербайджанской Республики сослался на то, что с 1918 по 1920 годы Азербайджан существовал как независимое и признанное международным сообществом государство. При этом День независимости в Азербайджане отмечают не в эту дату, а позже – 18 октября (в этот день в 1991 годусессия Верховного Совета республики приняла Конституционный акт о государственной независимости).

30 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла ряд решений, продолжая курс государственного строительства. Так, вышел Указ президиума ВР Украины «О передаче предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, расположенных на территории Украины, в собственность государства», а также указ «О запрете деятельности Коммунистической партии Украины», который стал логическим продолжением более мягкого предыдущего решения приостановить деятельность КПУ

Церковный праздник 30 августа

30 августа чтят память святителей Александра, Иоанна и Павла Нового. Все трое в разное время были патриархами Константинопольскими. Александр жил в IV веке и участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее (как викарий тогдашнего патриарха Митрофана). Александр, как и его предшественник Митрофан, боролся с ересью арианства. По его молитве понес наказание сам основатель этого лжеучения Арий – он неожиданно заболел и умер. А святитель Александр прожил до 98 лет. Иоанн жил в VI веке. Был известен очень строгим образом жизни. Не хотел принимать звание патриарха, даже планировал бегство. Впрочем, согласился после пророческого видения. Даже в сане патриарха жил очень скромно, после его смерти остались только деревянная постель, льняная рубашка и старая верхняя одежда. Павел Новый жил в VIII веке – во времена императора-иконоборца Льва Копронима. Патриарх общался с иконоборцами, однако после смерти императора пытался восстановить почитание икон. Когда же понял, что не может осуществить это и не принесет пользы церкви, оставил престол, ушел в монастырь, где и умер в 784 году.

Народные приметы

Если на деревьях рябины много ягод, осень будет дождливой и холодной.

Если на растениях много паутины – осень будет погожей.

Если в небе высоко летают птицы, то осень будет теплой.

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя покупать новые вещи – покупки будут неудачными.

Нельзя считать мелочь до полудня.

Нельзя устанавливать забор в своем домовладении.