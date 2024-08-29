Сегодня 29 августа: какой день в истории

29 августа – День памяти погибших защитников Украины. В этот день в разные годы появились на свет электрический трансформатор и мотоцикл. В 1869-м родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский. В 1944-м началось Словацкое национальное восстание против нацистов. В 1949-м в СССР провели первое удачное испытание атомной бомбы. В 2014-м произошла Иловайская трагедия.

Праздники и памятные даты 29 августа

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В мире – Международный день действий против ядерных испытаний.

Также отмечают: День рождения мотоцикла, Международный день каберне.

29 августа в истории

29 августа 1831 года стало «днем рождения» электрического трансформатора. По данным разных исторических источников, в этот день английский ученый Майкл Фарадей либо продемонстрировал свой трансформатор в Королевском институте в Лондоне, либо сделал первую датированную запись о нем.

Фарадей был учеником одного из основателей электрохимии Гемфри Дэви и по его приглашению с 1813 года работал в Королевском институте. Несмотря на то, что у молодого ученого не было чрезвычайных способностей к «высокой» науке и точным расчетам, он известен как успешный экспериментатор. Еще до создания трансформатора Фарадей совершил ряд достижений в химии, в частности в 1823 году смог провести сжижение хлора, в 1825-м получил бензол.

Исследованиями связей между электрическими и магнитными явлениями Фарадей занимался в течение 1920-х годов, а к моменту создания своего известнейшего прибора был уже профессором Королевского института. Поскольку на тот момент уже доказали, что «электричество создает магнетизм», испытатель пытался обнаружить обратный процесс. И все-таки достиг успеха. Фарадей намотал на железное кольцо диаметром 15 см и толщиной 2 см два медных провода длиной 15 и 18 см. Провода между собой не были соединены и образовывали на двух частях кольца своеобразные катушки. Каждый из концов одной из этих катушек изобретатель подключил к батарее, подававшей электрический ток. А каждый из концов другой – к гальванометру (измеряющему ток). Когда экспериментатор подсоединял батарею к одной из катушек, стрелка гальванометра, подключенного к другой, регистрировала там ток. Эффект быстро исчезал, чтобы восстановить его, нужно было отключать и заново включать батарею. Таким образом, магнитное поле, возникавшее в кольце при подключении первой катушки, создавало электрический ток во второй. Неоднократное включение и выключение питания генерировало то, что впоследствии получило название переменного тока. А открытие Фарадея – электромагнитной индукции.

29 августа 1869 года на Львовщине родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский.

Он происходил из семьи греко-католического священника. В юности служил в австрийской армии, а затем получил классическое военное образование во Львове и Вене. После выпуска имел звание лейтенанта австро-венгерской армии. Участвовал в Первой мировой войне, во время которой на фронте сблизился со старшинами Украинских сечевых стрельцов. В январе 1916 года стал командантом Вышкола УСС, который готовил новобранцев для этого подразделения. В дальнейшем занимал различные военные должности в структуре Сечевых стрельцов, а в 1917-м стал командантом Куреня УСС. Во времена гетманата Скоропадского пытался создать отряды УСС в Киеве и Восточной Галичине – там его и арестовали поляки. Некоторое время Тарнавский находился в лагере пленных, но в феврале 1919 года бежал и присоединился к отрядам УГА.

«Возглавлял боевую группу «Схід». Был одним из разработчиков «Чортківської офензиви», за что получил звание генерал-четаря и должность главнокомандующего УГА. Но для украинцев тогда были драматические времена. После того, как 30 августа 1919 года объединенное украинское войско завоевало Киев, пришлось отступать. В УГА началась эпидемия тифа, ощущалась острая нехватка лекарств, оружия и продовольствия. Чтобы спасти армию, принял решение пойти на перемирие с Добровольческой армией генерала Деникина. 6 ноября 1919 года на железнодорожной станции Зятковцы в Винницкой области был заключен договор, по которому УГА в полном составе с тыловыми частями переходила в распоряжение Антона Деникина, бойцы получали долгожданную передышку, а больные и раненые – лечение. В то же время УГА сохраняла нейтралитет и право не участвовать в боях против армии УНР. Несмотря на это, действия Тарнавского были признаны самоуправством, генерала уволили с должности главнокомандующего и отдали под трибунал», — описывает этот непростой период жизни Тарнавского Украинский институт национальной памяти.

В дальнейшем он провел еще полгода в польском плену, а после освобождения жил на Галичине, сотрудничал с «Просвітой». Умер бывший командующий 29 июня 1938 года.

29 августа 1885 года немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал «машину для верховой езды с керосиновым двигателем», то есть – первый мотоцикл.

Сейчас Даймлер гораздо более известен своими дальнейшими достижениями, ведь именно он вместе с давним коллегой Вильгельмом Майбахом основал компанию, которая сейчас называется «Daimler AG» и владеет маркой авто «Мерседес». Впрочем, в 1885-м до этого было еще далеко. Тогда Даймлер и Майбах применили свой бензиновый карбюраторный двигатель, чтобы сделать жизнеспособными эксперименты разных предшественников. Те пытались совмещать велосипеды с паровыми машинами. Конечно, тяжелые и громоздкие конструкции с котлами не выезжали никуда дальше лабораторий. В отличие от них произведение Даймлера-Майбаха на первых же испытаниях развило скорость 12 км/ч. Первую поездку на нем совершил сын Даймлера, проехав три километра. А в 1890-м Готтлиб Даймлер основал компанию «Daimler-Motoren-Gesellschaft» (DMG), которую позиционировал как производящую небольшие мощные двигатели для использования на земле, в воздухе и на море. Именно эта триада стихий, где пригодятся двигатели Даймлера, и стала основой для логотипа «Mercedes-Benz» – трехконечной звезды. Сам же автобренд возник в 1920-х – после слияния с конкурентами во главе с Карлом Бенцем.

29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание против нацистов и режима Первой Словацкой республики. К сожалению, оно потерпело поражение, однако продемонстрировало волю не только народа Словакии, но и многих ее военных.

Словакия как отдельная республика возникла в результате подписания Мюнхенского соглашения и постепенного расчленения Чехословакии. Сразу после Первого Венского арбитража Словакия добилась значительного расширения своей автономии и признания парламентом в Праге правительства Йозефа Тисо. Позже под давлением Гитлера Тисо провозгласил независимую Словацкую Республику. Конечно, никакой независимой она не была, оказавшись в состоянии марионеточной под реальным управлением нацистов. Словакское войско участвовало во Второй мировой войне на стороне стран Оси. Однако в самой Словакии постоянно росли протестные настроения, представленные разными политическими группами. В стране развивалось партизанское движение (в том числе при поддержке переправленных из СССР агентов). Одновременно действовало и гражданско-демократическое сопротивление, координировавшее действия с чехословацким правительством в изгнании (во главе с бывшим президентом Чехословакии Эдвардом Бенешем). Конечно, в начале оформления всех этих движений они были противниками не только Тисо, но и друг другу. Но в 1943 году Бенеш заключил договор с представителями СССР, согласившись на совместные действия по освобождению Словакии от пронацистского режима. В декабре создали Словацкий национальный совет – общий руководящий орган движения сопротивления.

Главной проблемой было то, что длительное время освободительное движение не имело поддержки в кругах словацких военных. Однако на фоне военных провалов Германии и Италии (особенно после попадания словацкой Быстрой дивизии в окружение под Сталинградом) позиция словацких офицеров начала меняться. Партизанское движение в Словакии активизировалось на фоне приближения советской Красной армии. 12 августа 1944-го правительство Йозефа Тисо ввело в стране чрезвычайное положение. А 23 августа обратилось в Германию за военной помощью. 28 августа в Словакию прибыли отдельные немецкие отряды – как военные, так и полиция. А днем ​​начала Словацкого национального восстания считают 29 августа, когда против лояльных правительству словацких силовиков и немецких подкреплений выступили отдельные подразделения регулярной словацкой армии. Словацкий национальный совет по радио призвал граждан оказывать вооруженное сопротивление продвижению немецких войск. Количество повстанцев резко росло, присоединялись и военные (хоть и не все). На помощь должна была прийти Красная армия, однако ее продвижение было недостаточно быстрым. В течение сентября советские войска только вышли на словацкую границу. А 18 октября 1944-го началось масштабное наступление на Словакию немецких войск – с территории Венгрии. Они достаточно быстро достигли центра восстания — города Банска-Бистрица. 27 октября он пал, после чего от организованных военных действий сопротивление перешло исключительно к партизанской деятельности. Такая партизанская война продолжалась до окончательного изгнания нацистов с территории Словакии весной 1945-го.

29 августа 1949 года в СССР провели первое удачное испытание атомной бомбы – РДС-1. Местом испытания стал полигон в Семипалатинской области Казахстана. Подробнее.

29 августа 1992 года мощи патриарха Иосифа Слипого перезахоронили во Львове – в Храме Святого Юра.

29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы по «зеленому коридор» из окружения в Иловайске. Значительное количество расследований – как уголовных, так и журналистских – сформировало немало версий событий в Иловайске. Также есть различные мнения о виновных в этих событиях и промахах украинского военного командования. Однако очевидно, что главные виновники трагедии — российские военные, их командование и политическое руководство. Именно вторжение регулярных российских войск вместо прокси и «ихтамнетов» изменило ход Антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году. Украинские силовики и добровольческие батальоны, окружавшие на начальном этапе боев за Иловайск пророссийских боевиков, сами оказались в котле, когда в тыл зашли войска РФ. На тот момент украинское руководство еще вело диалог с лживыми соседями и договорилось о выводе войск из котла по «зеленому коридору». Завести украинских воинов в ловушку не побрезговал лично главный лжец РФ Путин – в ночь с 28 на 29 августа он обратился к так называемым «ополченцам» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. Когда же колонны начали движение по этому «коридору», их чуть пропустили мимо укрепленных российских позиций, а вслед за этим российские войска открыли огонь.

«Тогда российское руководство – традиционно для себя – нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили тем, что должно было быть «зеленым коридором». Их путь пролегал через поля подсолнечника. Поэтому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнух», — поясняет УИНП.

Церковный праздник 29 августа

29 августа – Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Предтечи. Вскоре после того, как Иоанн крестил Иисуса Христа, самого пророка заключил в тюрьму галилейский царь Ирод Антипа – сын Ирода Великого, убившего 14 тысяч вифлеемских младенцев. Иоанн разоблачил царя в том, что тот при жизни своего брата Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Иродиада за это обозлилась на Иоанна и просила Ирода убить пророка. Но царь не соглашался на это, считая того великим пророком и зная его популярность в народе. Так что просто заточил Иоанна в тюрьме. При этом царь прислушивался к наставлениям своего узника, чем дополнительно бесил жену. Через год после этих событий, царь устроил пир по случаю своего дня рождения. На этом пиру танцевала дочь Иродиады Саломея, чем угодила Ироду и его гостям. Тогда царь сказал ей: «Проси у меня, чего хочешь». Девушка спросила совета у матери, о чем просить царя. Иродиада ответила: «Голову Иоанна Крестителя». И сказала Саломея царю: «Хочу, чтобы ты тотчас дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод не смог при гостях нарушить данное падчерице обещание и послал воина в тюрьму отсечь голову Иоанну. Воин принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал Саломее, а та – Иродиаде. Бог наказал виновных в смерти пророка: Саломея провалилась зимой под лед на реке и острая льдина отрезала ей голову. Эту голову принесли Ироду и Иродиаде, а тело так и не нашли. Сам царь проиграл битву аравийскому войску, за что римский император сослал Ирода с Иродиадой в Испанию, где они погибли. А отсеченную голову Иоанна Предтечи впоследствии нашли.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя подавать к столу что-либо на блюде.

Нельзя употреблять пищу животного происхождения.

Нельзя брать в руки режущие предметы: ножи, пилы, ножницы и т.д.

Нельзя употреблять фрукты и овощи красного цвета.

Нельзя жениться, венчаться, проводить крестины.

Нельзя праздновать и употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если днем ​​хорошая погода, то вечером возможен дождь.

Если лягушки громко квакают, то тепло еще будет держаться.