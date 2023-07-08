Сегодня 8 июля: какой праздник и день в истории

8 июля в Украине – День семьи. День рождения отмечает Главком ВСУ генерал Валерий Залужный. 8 июля 52 года до н.э. принято считать датой основания Парижа. В этот день в 1709 году состоялась Полтавская битва. Также 8 июля родился Джон Рокфеллер и умер Ким Ир Сен.

Праздники и памятные даты 8 июля

8 июля в Украине отмечают День семьи.

8 июля в истории

8 июля 52 г. до н. э. принято считать датой основания Парижа.

Хотя реальной даты на самом деле не существует. Первое письменное упоминание о будущем Париже, а на тот момент Лютеции, есть в 6-й книге Юлия Цезаря о Галльской войне и датировано 53 г. до н. э. Современное название происходит от названия кельтского племени паризиев. Лютецию также называли городом паризиев. 52-й год до нашей эры считают датой основания, потому что в этом году римляне попытались захватить Лютецию. Когда они подошли к городу, паризии подожгли его и разрушили мосты. А римляне оставили паризиям остров, а на левом берегу Сены начали строительство нового города – с амфитеатром, термами, 16-километровым акведуком и мощенными камнем дорогами.

8 июля (по старому стилю — 27 июня) 1709 года произошла трагическая для шведской армии Карла XII и казаков украинского гетмана Ивана Мазепы битва под Полтавой. На тот момент Карл XII уже выиграл ряд битв Северной войны, нанеся поражение Дании и Речи Посполитой. А после этого решил пойти в наступление на Московию. Когда попытка идти прямо на Москву в 1708 году не удалась, войско пошло на юг – на Гетманщину. В тот момент казаки помогали московской армии. Но в союзе со шведами Мазепа увидел шанс освободиться из-под московского ига. Он заключил союз с Карлом. За что Петр I приказал разрушить гетманскую столицу Батурин. Во время этой карательной операции были убиты не только защитники города, но и мирное население (включая женщин и детей).

Весной 1709 года к войску Карла XII и Мазепы присоединились запорожские казаки Костя Гордиенко. Объединенное войско в мае добралось до Полтавы. Взять город штурмом сразу не удалось, так что началась его осада. Решающее сражение началось ночью 8 июля с наступления шведов. Идея была – захватить редуты врага, прикрываясь темнотой. Но проблемы начались с самого начала. Когда в 4 часа утра армия достигла вражеских редутов, выяснилось, что часть кавалерии заблудилась. Пока колонны искали и перенаправляли, время было потеряно. Противник забил тревогу. И в сражение вступила московская артиллерия. Однако Карл XII, посовещавшись со своими полководцами, решил, что армия должна продолжить выполнять замысел. Поэтому редуты все же взяли, вырезав всех, кто их защищал. Кавалерия шведов в это время выбила с позиций московитов и гнала их к болотам. В армии врага начала распространяться паника.

Но шведско-украинское войско вновь допустило роковую ошибку — шесть батальонов (треть пехоты) отклонились к востоку и потеряли контакт с другими войсками. Поэтому король приказал не начинать штурм московского лагеря. Московиты же бросили свои силы в атаку на «потерявшихся» шведских пехотинцев. Командование шведов медлило, пытаясь разыскать свою пехоту. Войска простояли на месте несколько часов. А после этого московское войско всеми силами вышло из лагеря и выстроилось к битве, так что шведам и украинцам пришлось принимать бой. Количественное преимущество противника было чрезвычайным: 22 тысячи против 4000 пехоты. Артиллерии у шведов не было совсем. Однако даже при таких условиях шведские батальоны бросились в атаку, которую историки называют одной из самых отчаянных и безумных за время Северной войны. Под их напором левый фланг и центр московитов «дрогнули». Но все же численное превосходство противника было таким, что бой был проигран. Армия Карла XII перешла в отступление. Потери шведской армии составили около 10 тысяч убитыми и ранеными, московитов — 4900. Для Украины поражение в этой битве привело к московской оккупации и ликвидации государственности. Большинство сторонников Мазепы вынуждены были покинуть Гетманщину, составив первую волну украинской политической эмиграции.

8 июля 1839 года родился первый долларовый миллиардер мира Джон Рокфеллер. На момент смерти его состояние составляло 1,4 млрд долларов США (в эквиваленте 2021 года это 423 млрд долларов).

Рокфеллер вырос в семье мелкого землевладельца Уильяма Рокфеллера и его жены Луизы – набожной баптистки. Отец Рокфеллера был довольно предприимчивым человеком и с детства рассказывал сыну о предприятиях, в которых участвовал. Сам миллиардер впоследствии писал об отце: «Он часто торговался со мной и покупал у меня разные услуги. Он научил меня, как покупать и продавать. Мой отец просто «натаскивал» меня на обогащение!»

Свой первый «бизнес-проект» Рокфеллер-младший реализовал еще в семь лет. Он начал выращивать на продажу индеек, а также подрабатывал, копая для соседей картошку. Интересно, что с самого детства он фиксировал все результаты своей финансовой деятельности в блокноте. А с первой зарплаты приобрел себе бухгалтерскую книгу, которую вел всю жизнь. Самый богатый человек мира не окончил колледж — Рокфеллер решил не тратить время и покинул учебу, предпочтя трехмесячные бухгалтерские курсы. Первым и единственным местом его работы по найму стала компания Hewitt&Tuttle. В ней Рокфеллер быстро дорос от ассистента бухгалтера до управляющего компании. Но бросил ее, поскольку ему дали зарплату 800 долларов в то время, как его предшественник зарабатывал 2000.

После этого была совместная компания с Джоном Кларком, занимавшимся торговлей сеном, зерном и мясом во времена Гражданской войны. В конце 1850-х Рокфеллер также пришел в «дело своей жизни» – нефтедобычу. На тот момент спрос на нефть только возникал (она требовалась для керосиновых ламп). Объединившись с химиком Самуэлем Эндрюсом и все тем же Джоном Кларком Рокфеллер основал компанию по обработке нефти «Эндрюс и Кларк». Также заложили нефтеперерабатывающий завод «Флэтс».

В 1870-м Рокфеллер с партнерами создал знаменитую «Standard Oil» – компанию, занявшуюся поисками нефти в США. Он постепенно скупал другие нефтяные фирмы, создавая для них неконкурентные условия благодаря значительным скидкам для «Standard Oil» на транспортировку по железной дороге. Уже к 1880 году в руках Рокфеллера было 95% нефтедобычи Америки. Но спустя 10 лет в стране приняли закон против монополий. Тогда Рокфеллер разделил своего монстра на 34 компании, но в каждой сохранил контрольный пакет акций. Большинство американских нефтяных компаний являются наследницами именно «Standard Oil». Рокфеллер дожил до 97 лет. Когда он умер от сердечного приступа, его единственный сын Джон унаследовал 460 млн долларов. Все остальные деньги в течение жизни и по завещанию Рокфеллер передал на благотворительность.

8 июля 1973 году родился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Генерал вырос в семье военных и с детства мечтал именно о службе в армии. В 1997 году он окончил общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. А затем прошел путь от командира взвода до командира батальона. В 2007-м с золотой медалью завершил Национальную академию обороны Украины и стал начальником штаба — первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады. С 2009 по 2012 год был командиром 51-й ОМБр.

В 2014 году стал лучшим выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. В июле того же года назначен заместителем командира сектора «С» на Донеччине. С 2017-го – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Оперативного командования «Запад». В 2018-м – начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ – первый заместитель командующего Объединенных сил. В 2019-м Залужный был назначен командующим оперативного командования «Север». В декабре 2020-го он получил еще одно образование – окончил магистратуру Острожской академии по специальности «Международные отношения». 27 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен — человек, создавший Северную Корею такой, какая она сейчас.

У власти в стране Ким Ир Сен был почти полвека — с 1946-го по 1994-й. И за это время сформировал в стране безумный культ своей личности, закрытое общество и «параллельную реальность». Ким Сон Чжу (как его звали на самом деле) еще со школьных лет вступил в марксистский кружок. В 1930-х являлся активным участником антияпонского партизанского движения. Именно в эти времена он принял псевдоним Ким Ир Сен («Восходящее солнце»). Продвигаясь по службе, он в 1936 уже командовал «дивизией Ким Ир Сена». В первые годы Второй мировой войны корейские партизаны быстро нашли общий язык с советским руководством. Уже в 1942-м Ким Ир Сена зачислили в штат Красной армии, где он возглавил батальон. Военные, вошедшие в это формирование, должны были ехать в освобожденные от Японии города Маньчжурии и Кореи и обеспечивать там взаимодействие советской военной власти с местным населением.

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Самым большим городом Кореи, который заняли советские войска, был Пхеньян, а самым высоким из корейских командиров по званию — Ким Ир Сен. Так что логично, что он и стал помощником пхеньянского коменданта. В декабре 1946-го Ким Ир Сен возглавил Северокорейское оргбюро Компартии Кореи и Временный народный комитет Северной Кореи. В 1948-м стал премьер-министром КНДР.

Покончив в 1950-х с любыми попытками внутрипартийной оппозиции отстранить его от власти, единоличный лидер Северной Кореи начал внедрять идеи чучхе (странное сочетание марксизма с конфуцианством). Передал промышленность в управление партийных комитетов, увеличил армию до около 1 млн человек, сделав одной из самых больших в мире. Последовательно ликвидировал рыночную торговлю и любые проявления частной собственности – вплоть до приусадебных участков. Такое «мудрое руководство» привело КНДР к стагнации уже в 1970-е. Но идеологическая обработка населения и полицейский режим привели к тому, что на фоне падения уровня жизни «народная любовь» к лидеру только возрастала.

Ким Ир Сен вошел в северокорейскую историю как «Великий Вождь», «Солнце Нации», «Железный Всепобеждающий Полководец», «Маршал Могучей Республики», «Залог Освобождения Человечества». Его портретами была увешана страна, а каждое место, где побывал «Великий Вождь», отмечено мемориальной табличкой. Биография Ким Ир Сена была главным, что должны были знать все в Северной Корее — поэтому ее учили с детсада до вуза. Его труды заучивали наизусть на специальных собраниях. Понятно, что после смерти тело Ким Ир Сена забальзамировали и разместили в мавзолее – мемориальном комплексе «Кымсусанский дворец Солнца».

А четыре года спустя после смерти его признали «Вечным Президентом КНДР», ликвидировав пост президента республики.

Церковный праздник 8 июля

8 июля христиане чтят память преподобномученицы Февронии. Она пострадала во время гонений императора Диоклетиана. Девушку воспитывали в монастыре в городе Сиваполе (Ассирия). Диоклетиан отправил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов во главе с Лисимахом. Он был склонен к христианам, ведь его была христианкой. Отряд воинов пришел в женский монастырь. Когда они приближались, все монахини убежали. Но игумения Вриенна, ее помощница Фомаида и Феврония остались. Лисимах предложил инокиням уйти, но они решили не покидать монастырь. Тогда воин попросил своего побратима Прима укрыть где-нибудь монахинь. Но об этом узнал дядя Лисимаха и его начальник Селин. Святую Февронию схватили и привели к Селину. Тот требовал, чтобы она отреклась от веры в Христа. Но она отказывалась. Мученицу долго избивали, а потом повесили на дереве и разожгли под ней огонь. Святая Феврония молчала. От слабости она не могла сказать ни слова. В ярости Селин отдал приказ вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать грудь и, наконец, отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили этого зрелища и уходили, проклиная Диоклетиана и его богов. Наконец Февронии отрубили голову. Уходя с места казни, Лисимах плакал. Он закрылся в своем жилье. А Селин собирался обедать, но не мог есть и ходил по покоям своего дворца. Вдруг, посмотрев вверх, он потерял дар речи, а потом упал и, ударившись о мраморную колонну, разбил себе голову и тут же умер. Когда Лисимах узнал о случившемся, то сказал: «Великий Бог христианский, Он достоин почитания, потому что отомстил за невинную кровь!» Он приготовил ковчег, сложил в него рассеченное тело мученицы и отнес в монастырь.

Народные приметы

Если 8 июля жарко, то жара будет держаться еще 40 дней.

Дождь в этот день — к большому количеству меда.

Если клевера много, то вторая половина июля будет дождливой.

Что нельзя делать 8 июля

Лучше не поменять в этот день место работы.

Этот день не подходит для рукоделия.