Сегодня 16 июля: какой праздник и день в истории

16 июля в Украине – День принятия Декларации о государственном суверенитете и День бухгалтера. В этот день 1054 года в христианстве оформился раскол на католиков и православных. В 1790-м определили, где будет работать правительство США. В 1917-м огласили II Универсал Украинской Центральной Рады. В 1919-м начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). В 1945-м в США взорвали первую в мире атомную бомбу.

Праздники и памятные даты 16 июля

16 июля в Украине – День бухгалтера, День принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В мире – Всемирный день змей.

Также отмечают: День благодарности морской свинке, Международный день драг-культуры.

16 июля в истории

16 июля 1054 года оформился раскол в христианстве между католиками и православными (Великая Схизма). Несмотря на догматические разногласия, важнейшую роль в процессе сыграли личности – Папы Римского и патриарха Константинопольского. Подробнее.

16 июля 1790 года в США определили место для работы правительства страны – в особом округе Колумбия, не входящем в юрисдикцию ни одного штата. Подробнее.

16 июля 1917 года огласили II Универсал Украинской Центральной Рады. Подробнее.

16 июля 1919 года начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). Он стал самой успешной самостоятельной наступательной операцией украинских сил во времена Украинской революции 1917-1921 годов. 16 и 17 июля Украинская галицкая армия перешла реку Збруч, вступив на территорию Приднепровской Украины. С одной стороны, УГА отступала под давлением поляков, с другой – привлечение этих сил в состав войска УНР существенно его усилило. На тот момент под контролем УНР оставалась небольшая территория страны, центром которой был Каменец-Подольский. Воевать приходилось одновременно с двумя видами российских оккупантов – большевиками и белогвардейцами. В этот период на небольшой подконтрольной территории вместе собралось руководство УНР и ЗУНР, которые еще в начале года заключили «Акт Злуки».

Руководство УНР приняло решение прекратить военные действия против Польши, вместо этого сосредоточившись на изгнании из Украины большевиков. Понятно, что такие приоритеты постепенно расшатывали союз двух частей Украины, однако сначала это решение (в том числе из-за пропольской позиции государств Антанты) поддержало и руководство ЗУНР.

В конце июля объединенная армия УНР и ЗУНР перешла в наступление сразу по нескольким направлениям: Коростеньскому, Киевскому и Одесскому.

Центральная, Киевская, группа 9 августа освободила Жмеринку, а 10 – уже Винницу. После этого солдаты получили приказ наступать главными силами на Киев. Южная группа войск разделилась на две части: одна двигалась в сторону Одессы, другая – в Черкасскую область с последующим выходом в сторону Киевской области (эта группа получила название Восточной). 13 августа Западная (Коростеньская) группа войск освободила Староконстантинов, 21 августа – Новоград-Волынский. В то же время войска Центральной группы двигались по Винницкой области: 17 августа заняли город Калиновка, 18 августа Казатин, а 19 августа – уже Бердичев Житомирской области. В 20-х числах августа украинские силы уже вступили в Житомир. Тем временем Восточная группа войск 19 августа освободила Умань, а 21 августа город Шпола Черкасской области. 24 августа две группы войск одновременно освободили Белую Церковь и Фастов, а 30-го вошли в Киев.

Однако удержать столицу не смогли – уже 31 августа произошла так называемая «Киевская катастрофа», то есть сдача Киева без боя белогвардейцам. С этого момента Центральная группа войск отступала к западу от столицы. Западная и Южная еще продолжали наступление. Результатом наступления стало освобождение (пусть и не на длительный период) значительной части Украины, однако главной цели – возвращения правительства УНР в столицу государства — добиться так и не удалось. Одним из результатов этого наступления стало признание УНР Польшей и подписание соглашения о перемирии с демаркацией границы по реке Збруч. Один из фронтов войны Украины за независимость ликвидировали, хотя это и не устраивало представителей ЗУНР. А на фронте борьбы с российским нашествием ситуация только обострилась – уже в сентябре российские белогвардейцы, пользуясь временным ослаблением «красных», начали отбивать освобожденные украинцами территории.

16 июля 1945 года в США, в штате Нью-Мексико, взорвали первую в мире атомную бомбу. Подробнее.

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете УССР». Подробнее.

Церковный праздник 16 июля

16 июля чтят память священномученика Афиногена, епископа, и десяти его учеников. Они пострадали во время гонений на христиан в Севастии. Император Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал севастийским гражданам принести жертвы идолам. Но жители Севастии, в большинстве своем христиане, отказались. Тогда воинам приказали избивать народ, и многие христиане мученические умерли. Император же выяснил, что причиной столь устойчивых христианских убеждений в городе были проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести в суд. Святой Афиноген и десять его учеников жили недалеко от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников. Император велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму. Святитель Афиноген сам пришел в Севастию и стал упрекать судью в том, что в тюрьму бросили невиновных. Его тоже схватили. На суде и епископ, и его ученики отказались принести жертвы идолам. Учеников и Афиногена пытали и обезглавили.

Народные приметы

Если выросло много щавеля, то зима будет теплой.

Если ярко горит Полярная звезда – будет хорошая рыбалка.

Если собака мало ест и много спит, то скоро погода испортится.

Что нельзя делать 16 июля

Нельзя брать в руки топор или пилу.

Нельзя отказывать в помощи – ни человеку, ни животному.