Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории

26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву. В 1657-м гетьманом Украины выбрали Ивана Выговского. В 1789-м во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина. В 1920-м в Украине провозгласили Медвинскую республику. В 1939-м прошел ІІ Большой сбор Украинских националистов, на котором главой Провода ОУН избрали Андрея Мельника. В 1968-м вышел сингл «The Beatles» «Hey Jude». В 1991-м Верховная Рада УРСР приняла указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины».

Праздники и памятные даты 26 августа

26 августа в мире – Международный день актера.

Также отмечают: Международный день собак, День туалетной бумаги, День музыкальной йоги.

26 августа в истории

26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву, из которой перед тем бежал «героический» князь Дмитрий Донской. Тохтамыш исправлял «недоработку» хана Мамая.

Тот умудрился несколько раз уступить в битвах войску князя Донского (в том числе – в известной Куликовской битве) и в результате выпустить Московское княжество из зависимости от Орды. Тохтамыш, воспользовавшись неудачами Мамая, захватил власть на территории всей Золотой Орды в 1380 году и сразу же начал исправлять ситуацию. В начале он просто отправил к Донскому послов с требованием выплатить дань — по старым договоренностям. Однако князь отказался. Поэтому в 1382 году хан собрал войска в Казани и отправился на Москву. В походе против Донского к войскам Золотой Орды присоединялись и их российские вассалы. Например, Нижегородский князь направил на подкрепление Тохтамышу войско со своими двумя сыновьями во главе. А Рязанский князь подсказал золотоордынцам, где лучше перейти вброд реку Оку. Узнав, что враг подходит к Москве, Дмитрий Донской вышел навстречу золотоордынцам, однако никто из других князей не поддержал его, войско разбегалось. В результате вместо защиты Москвы и местных жителей князь бежал в Кострому. А Тохтамыш, выжигая непокорные земли на своем пути, подошел к городским стенам. Местные в отсутствие князя пытались организовать оборону своими силами. Возглавил ее литовский князь Остей – внук Ольгерда, который в отличие от «героического» Донского не убежал. Несколько попыток штурмов Тохтамышу не удались, поэтому он подослал к местным двух сыновей нижегородского князя, которые предложили москвичам открыть ворота и выплатить дань в обмен на жизнь и безопасность. Когда же защитники во главе с Остеем открыли ворота, на них набросились ордынцы. Они убили не менее 24 тысяч горожан, а саму Москву ограбили и сожгли. Выживших забрали в рабство. После этого осенью на пепелище прибыл очередной золотоордынский посол с требованием платить дань, и весной 1383 года Дмитрий Донской заплатил – сразу за два года, за что и получил от хана ярлык на княжение.

26 августа 1657 года временным гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана Выговского.

Он был «правой рукой» Богдана Хмельницкого: занимал должность генерального писаря, а затем сформировал и возглавил казацкое правительство. Богдан Хмельницкий хотел сделать свою власть наследственной. Тяжело заболев весной 1657 года, он убедил Казацкую раду утвердить передачу гетманского звания от него сыну Юрию. Когда Богдан умер (6 августа того же года), Юрию было всего 16 лет. Парень не был готов возглавить воинственных казаков, поэтому сам отрекся от булавы, чтобы продолжить учебу. А Выговского, которого назначили изначально регентом при юном Хмельницком, после этого избрали гетманом – до достижения Юрием совершеннолетия и завершения образования. Выговский мог бы, вероятно, оставить себе булаву и после совершеннолетия Юрия, ведь младший Хмельницкий не пользовался большой популярностью у казаков. Однако гетман решился на союз с поляками, подписав Гадячский договор. Это сделало его непопулярным. Поэтому в 1659-м Иван Выговский все-таки вернул булаву наследнику Богдана, а сам уехал в Речь Посполитую. Впрочем, он попытался вернуть власть на фоне Руины, раскола Гетманщины и отказа Юрия Хмельницкого от булавы. Но выборы гетмана Правобережья проиграл, избрали Павла Тетерю.

26 августа 1789 года во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина – один из самых известных документов демократического мира.

Этому предшествовали известные события начала Великой Французской революции (создание Учредительного собрания, падение Бастилии, так называемая «Ночь чудес»). Во многом авторы вдохновлялись текстом Декларации независимости США, утвержденной в 1776 году. За каждую из статей Декларации прав человека и гражданина члены Учредительного собрания голосовали отдельно, и этот процесс длился с 20 по 26 августа. В целом текст содержит преамбулу и 17 статей, утверждающих «естественные и неотчуждаемые» права человека, среди которых: свобода, собственность, безопасность, сопротивление угнетению и т.п. Также документ признал равенство всех граждан перед законом и судом и предусмотрел принцип разделения властей. Король Людовик XVI, конечно, очень не хотел утверждать этот документ, поэтому тянул с ратификацией вплоть до октября. Однако под давлением народа сделал это. Декларация в дальнейшем стала преамбулой первой конституции Франции, а в дальнейшем на ней базировались конституции страны, которые принимали в 1852, 1946 и 1958 годах. Также «наследницами» французской Декларации прав человека и гражданина является Общая декларация прав человека, утвержденная в 1948 году, и Европейская конвенция по правам человека (1950).

26 августа 1918 года дипломатические представители Украинского государства и Османской империи обменялись грамотами по случаю ратификации Берестейского (Брест-Литовского) мирного договора.

26 августа 1920 года в Украине провозгласили Медвинскую республику. Ее организовали на Киевщине крестьяне, восставшие против большевиков.

Село Медвин находилось в большевистской оккупации с 1919 года. И здесь захватчики применяли все методы, которые в дальнейшем распространили на территорию оккупированной Украины. В частности действовала продразверстка. Крестьяне, не готовые отдавать пищу большевикам, сформировали тысячный вооруженный отряд, захватили ближайший город Богуслав и удерживали его больше месяца. Этот первый акт народного недовольства подавили. Однако следующий не заставил себя ждать, ведь продотряды продолжали свирепствовать, а к тому же добавилась массовая мобилизация в ряды Красной армии.

«Мощное антибольшевистское восстание началось в ночь на 26 августа 1920 года, когда во время общего собрания крестьян был арестован советский актив. Возглавил восстание Хома Лебедь (Сидоренко), начальником штаба был Николай Василенко. Крестьяне провозгласили Медвинскую республику. И почти месяц вели борьбу. Большевики опасались, что восстание распространится на другие села. Ежедневно несколько сот большевиков с пулеметами наступали на село. Во время такого противостояния была сожжена Успенская церковь. 12 сентября 1920 года большевики оцепили и подожгли Медвин. Пламя уничтожило около 600 домов (треть села). Была наложена жестокая контрибуция: 50 лошадей, 150 коров, 300 овец и т.д. Не отступивших в леса участников восстания вывозили в Смелу и расстреливали. В самом селе осталась военная часть на иждивении населения. 13 октября карательный отряд конницы Семена Буденного захватил в Медвине 80 заложников (молодые мужчины до 30 лет) и порубил их у урочища Ковтунов лесок. Повстанческий отряд, возглавляемый Дмитрием Цвитковским, действовал вплоть до лета 1921 года. Прекратили борьбу, поверив обещаниям советской власти об амнистии, однако почти все были расстреляны», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

Участников Медвинского восстания советские власти выискивали еще двадцать лет и истребляли.

26 августа 1939 года в Риме состоялся ІІ Большой сбор Украинских националистов. На нем приняли политическую программу ОУН, а также заложили основы для дальнейшего раскола организации, избрав ее новым руководителем Андрея Мельника. Мельник фактически возглавлял ОУН с 23 мая – с момента гибели Евгения Коновальца. Главой Провода ОУН Мельника избрали на основе «устного завещания» Коновальца. А в новом уставе организации отметили, что глава провода является «вождем целой украинской нации» пожизненно, чего при Коновальце не было. Постепенно под руководством Мельника от независимости ОУН и ориентации на собственные силы, организация за границей стала все больше ориентироваться на Германию, где к власти пришли нацисты. На этом фоне в 1940-м произошел раскол ОУН — в Кракове создали Революционный провод ОУН со Степаном Бандерой по главе.

26 августа 1945 года Украина (на тот момент – УССР) ратифицировала Устав ООН.

26 августа 1968 года в США вышел первый продукт звукозаписывающего лейбла «Apple Records», созданного группой «The Beatles». Этим продуктом стал сингл «Hey Jude».

Несмотря на то, что «Apple Records» не стал успешным (в основном из-за напряженных отношений между «битлами» и дальнейшего раскола группы), сам сингл вошел в музыкальную классику. Авторство традиционно приписали дуэту Джон Леннон – Пол Маккартни. Но на самом деле автор песни – только Пол. Он писал композицию, чтобы поддержать сына Джона Леннона от первого брака Джулиана, тяжело переживавшего развод родителей. «Hey Jude» сразу возглавил чарты многих стран мира и стал самым популярным синглом года в Великобритании, США, Австралии и Канаде. В экспертных опросах музыкальные критики часто вносят эту песню в списки лучших композиций всех времен. А журнал «Rolling Stone» разместил ее на 8-й позиции в своем списке лучших песен всех времен.

26 августа 1991 года президиум Верховного Совета УССР принял указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины». Это произошло после Августовского путча и провозглашения Независимости Украины. В тексте указа отметили, что его приняли «в связи с наличием материалов, свидетельствующих об участии органов Компартии Украины в государственном перевороте 19-21 августа 1991 года».

В начале деятельность Компартии решили прекратить временно, однако уже 30 августа вышел более жесткий указ – «О запрете деятельности Компартии Украины». Бывшие идейные коммунисты на этом фоне создали Социалистическую партию Украины. А в 1993-м заново создали и Компартию Украины, утверждая, что это совершенно новое объединение граждан, не являющееся правопреемником КПУ советских времен. В 2001-м такую ​​трактовку подтвердил Конституционный Суд Украины. Он указал, что «Коммунистическая партия Украины, которая была зарегистрирована 22 июля 1991 именно как объединение граждан (и запрещенная в августе 1991 года), не является правопреемником КПСС и Компартии Украины в составе КПСС». Окончательно избавиться от коммунистического прошлого Украине удалось уже после российского вторжения в Крым и Донбасс. Запрет Компартии прописан в Законе Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который приняли в 2015 году.

Церковный праздник 26 августа

26 августа чтят память мучеников Адриана и Наталии. Супруги Адриан и Наталия жили в городе Никомедии. Адриан был язычником и служил у императора Максимиана Галерия, проводившего гонения на христиан. Наталья была тайной христианкой. Когда во время гонений в Никомедии в пещере обнаружили 23 верующих, их пытали и привели в судебную палату, чтобы записать их имена. Андриан – начальник палаты – спросил мучеников, какую награду они ожидают от Бога за мучения. Те ответили: «Мы своими устами не можем выразить тебе, и ты слухом своим не можеш вместить, ни умом постигнуть тех радостей и преславных почестей, которые мы ожидаем получить от владыки нашего». И Адриан приказал писцам внести и его имя в список вместе с именами 23 христиан. Его бросили в тюрьму. Император пытался убедить своего чиновника отказаться от этой идеи, но тот был непреклонен. Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где подбадривала Адриана быть мужественным. Когда заключенных христиан приговорили к смертной казни, Адриана отпустили на короткий срок домой, чтобы он сообщил своей жене об этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся от Христа и не впустила его в дом. Андриан вернулся в тюрьму, его публично пытали. Наталия наблюдала за муками мужа и больше всего боялась, чтобы тот не отрекся от Христа. Андриан не отрекся и умер. А на Наталии захотел жениться один из военных императора. Во сне ей явился Андриан и сообщил, что вскоре она последует за ним. Так и случилось: Наталия умерла на гробу своего мужа в пригороде Византии, куда его тело перенесли верующие.

Народные приметы

Если ночью не видно Луны, то погода скоро испортится.

Если 26 августа идет ливень, то будет хороший урожай грибов.

Если дует легкий ветерок, будет сухая и жаркая погода, а шквал обещает похолодание.

Если всю ночь ухает сова, то днем ​​резко изменится погода.

Что нельзя делать 26 августа

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, оскорблять или осуждать кого-либо.

Нельзя переедать.

Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве.