Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины. 28 января 1929 года начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали ОУН. В 1930-м открылся «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви», на котором церковь, по требованию советской власти, самоликвидировалась. В 1958-м компания «Lego» запатентовала свой всемирно известный конструктор. В 2003 году президенты Украины и РФ подписали договор о государственной границе.

Праздники и памятные даты 28 января

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины.

В мире: Международный день защиты персональных данных, Всемирный день безработных, Всемирный день борьбы с проказой, Международный День без интернета, Международный день конструктора «Lego».

28 января в истории

28 января 1929 года начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали Организацию украинских националистов (ОУН).

После поражения Украинской революции 1917-1921 годов украинское освободительное движение опиралось на эмиграцию и патриотические силы Западной Украины. Оно постепенно радикализировалось, ведь как советские, так и польские власти проводили политику притеснений, репрессий и даже физического уничтожения украинцев. В результате, в основном украинская молодежь начала создавать изначально разрозненные националистические организации. Их количество быстро росло в 1920-х годах. Со временем все чаще звучали голоса о необходимости объединиться в общую мощную силу. Объединительные процессы «запустили» на двух конференциях – в Берлине в 1927 году и Праге в 1928 году. А с конца 1928 года начали готовить первый совместный конгресс. Он состоялся в Вене с 28 января по 3 февраля 1929 года. В работе принимали участие 30 делегатов (16 – из Галичины и 14 – из Приднепровья). Именно этот Конгресс провозгласил создание ОУН, а также избрал ее первое руководство: провод ОУН возглавил Евгений Коновалец, его заместителем стал Николай Сциборский, а секретарем – Владимир Мартынец. Конечной целью своей организации националисты провозгласили Украинское соборное самостоятельное государство.

28 января 1930 года в Киеве открылся так называемый «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви». Церковные деятели, которых еще не успели репрессировать, собрались по требованию советской власти, чтобы собственноручно разрушить церковь и признать себя виновными «во всех грехах перед СССР». На тот момент советские карательные органы как раз «раскручивали» дело выдуманного ими «Союза освобождения Украины«, чтобы бросить за решетку как можно больше представителей украинской интеллигенции и религиозных деятелей. И церковников УАПЦ, которые надеялись таким образом спастись, заставили провести «чрезвычайный собор» по сценарию чекистов. Однако спастись им, конечно, не удалось.

«Собор состоялся без обычной процедуры созыва церковных соборов и по плану чекистов должен был обеспечить ГПУ (Государственное политическое управление – ред.) коллективным признанием «вины», а также проголосовать за роспуск УАПЦ. В постановлениях отмечалось, что деятели УАПЦ сами признали себя «антисоветским элементом», «петлюровцами», «националистами», что давало возможность после этого собора арестовать всех причастных к нему не как верующих, а как ведущих «антисоветскую деятельность и пропаганду», а значит и осудить по соответствующей статье Уголовного кодекса УССР», — пишет о тех событиях кандидат исторических наук, доктор церковно-исторических наук Ирина Преловская.

Председательствовал на соборе митрополит Николай Борецкий (первого и истинного главу УАПЦ Василия Липковского к тому моменту уже «освободили от служения»). Участниками были около 40 священников. Они и приняли решение о самоликвидации. Постановление, в частности, содержало формулировку: «Чрезвычайный собор должен признать, что УАПЦ, как это теперь окончательно оказалось, в течение 10 лет своего существования была явно выраженной антисоветской контрреволюционной организацией… Поэтому чрезвычайный собор, категорически осуждая всех, кто привел к превращению церкви в контрреволюционную антисоветскую организацию, признает дальнейшее существование УАПЦ нецелесообразным и считает ее ликвидированной».

28 января 1951 года родился первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

28 января 1958 года компания «Lego» запатентовала современный вид кирпичиков своего сверхуспешного конструктора. До этого момента компания существовала более четверти века. В начале своей истории – в 1930-х годах «Lego» создавала деревянные игрушки. На пластик перешла в 1947 году, а до конструкторов дело дошло только в 1949-м.

28 января 1986 года над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок «Челленджер». Это произошло в прямом эфире – через 73 секунды после старта. Полет «Челленджера» был десятым. А на борту корабля, кроме астронавтов, была школьная учительница Криста Макколифф. Она выиграла масштабный национальный конкурс «Учитель в космосе». За судьбой «счастливицы», которая должна была полететь в космос, наблюдала почти вся Америка.

Все семь членов экипажа «Челленджера» погибли, а полеты шаттлов из-за катастрофы прекратили на два с половиной года. Возобновили программу уже с запуском другого шаттла – «Дискавери».

28 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг Государственным Флагом Украины. В соответствующем постановлении указано, что флаг «представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3».

28 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Италией.

28 января 2003 года в Киеве президент РФ Путин подписал с Президентом Украины Леонидом Кучмой договор о государственной границе. Договор зафиксировал сухопутную линию границы. Документ ратифицировали в РФ и Украине в апреле 2004 года. А через 10 лет – в 2014-м РФ (традиционно для себя) нарушила все, что обязалась выполнять, начав вооруженную агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе.

28 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко издал указ, признавший воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Церковный праздник

Преподобный Ефрем Сирин. Он родился в начале IV века в Месопотамии. Еще юношей пошел в ближайшие горы и стал отшельником. После того как родной город Сирина захватили персы, он покинул место своего уединения и поселился в монастыре близ города Эдессы, где и прожил до самой смерти. За свою жизнь преподобный написал много песнопений и молитв. Его покаянную молитву «Господи и Владыка моего живота» читают во время Великого поста.

Народные приметы

Ветреная погода – к сырому и дождливому году.

Если слышно пение птиц, ждите потепления.

Ясный, безоблачный день – к ранней весне.

Если 28 января – резкое потепление, то к февралю вернутся заморозки.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит уклоняться от работы и пренебрегать уборкой.

Нельзя оставлять немытую посуду в мойке.

Нельзя допускать, чтобы гости ушли из вашего дома с пустыми руками.

Категорически запрещено оскорблять детей.