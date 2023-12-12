Сегодня 12 декабря: какой праздник и день в истории

12 декабря – День Сухопутных войск Украины. В 1635 году в этот день казнили гетмана Ивана Сулиму. В 1890-м родился будущий лидер ОУН Андрей Мельник. В 1918-м регентом Королевства Финляндия стал Карл Густав Маннергейм. В 1979-м на заседании политбюро КПСС приняли решение о введении советских войск в Афганистан.

Праздники и памятные даты 12 декабря

12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

Также отмечают: Международный день нейтралитета, Всемирный день общего медицинского обеспечения, День работников розничной торговли, Международный день хеви-метал.

12 декабря в истории

12 декабря 1635 года поляки казнили гетмана нереестровых запорожских казаков Ивана Сулиму. Он известен тем, что разрушил польскую крепость Кодак не на Днепре. Он пытался поднять народ Украины на борьбу против Речи Посполитой. Казнили гетмана на центральной площади в Варшаве с максимальной жестокостью. Подробнее.

12 декабря 1890 года на Львовщине родился будущий председатель Провода ОУН Андрей Мельник.

Так и не завершив высшее образование, с началом Первой мировой войны он добровольцем вступил в ряды Легиона Украинских сечевых стрельцов – вооруженного формирования в составе австро-венгерской армии. До 1916-го воевал на австрийско-российском фронте, участвовал в боях в Карпатах. В одном из боев попал в плен. Мельника отправили в лагерь для военнопленных в Царицыне (впоследствии Сталинград, сейчас – Волгоград). В этом лагере он познакомился со старшиной Легиона УСС Евгением Коновальцем, с которым дружил всю жизнь. Весной 1917-го их перевели в другой лагерь – на север, откуда в январе 1918-го Мельник и другие стрельцы сбежали. Они добрались до Киева и присоединились к армии УНР, где быстро сформировали Курень Сечевых стрельцов. Мельник стал начальником штаба куреня. Он участвовал в восстании против гетмана Скоропадского и после установления в Киеве власти Директории УНР получил звание атамана (генерала) войск УНР. В январе-июле 1919 года был начальником штаба Действующей армии УНР. В декабре 1919-го переболел тифом, выехал на контролируемые поляками территории Украины. В дальнейшем он активно работал в эмиграции. В 1920-м вместе с Евгением Коновальцем и другими старшинами стал основателем «Украинской военной организации» (УВО).

Параллельно умудрился закончить высшее образование, брошенное перед Первой мировой, и получил в Вене диплом инженера лесничества. С 1924-го по 1928-й находился в польской тюрьме во Львове, где подвергался пыткам. А после освобождения почти десять лет работал инспектором лесов греко-католической митрополии во Львове. При этом Мельник не оставлял своей политической и общественной активности. В 1937 году он встретился с Коновальцем и получил предложение войти в состав Провода Украинских националистов и стать заместителем Коновальца. Это должно было произойти в 1938 году, но 23 мая 1938-го лидера ОУН убили. Через несколько месяцев члены ПУН сообщили Мельнику о том, что в своем завещании Коновалец выразил волю, чтобы именно Мельник возглавил ПУН и ОУН. Что он и сделал. Но уже в 1940-м в ОУН произошел раскол – на «мельниковцев» (в основном представителей эмиграции) и «бандеровцев» (в основном молодых членов организации, действовавших непосредственно на территории Украины). Мельник со своей частью ОУН имел определенные надежды на сотрудничество с Гитлером. В начале советско-немецкой войны Мельник создал «походные группы», которые отправил в крупные города Украины, чтобы разворачивать пропагандистскую работу с целью создания Украинского государства. Но такая «самодеятельность» быстро была наказана. Уже с начала 1942-го Мельник находился под домашним арестом, а с февраля 1944-го — в концлагере Заксенхаузен. После завершения Второй мировой, в 1947-м, в эмиграции Мельника избрали «пожизненным председателем ОУН». В 1957-м он инициировал создание Всемирного конгресса украинцев. Но уже реализовать эту идею не успел. Андрей Мельник скончался 1 ноября 1964 года.

12 декабря 1918 года Карл Густав Маннергейм возглавил Финляндию – как регент королевства.

В этой должности он находился относительно небольшой промежуток времени – до создания новой Конституции. С момента провозглашения Финляндией независимости страна существовала в формате королевства, возглавляемого принцем Гессен-Кассельским Фридрихом Карлом. Но отречение от немецкого престола кайзера Вильгельма II и капитуляция Германии в Первой мировой войне не оставили для немецкого принца возможностей быть королем Финляндии. Поэтому 12 декабря он отрекся от короны, а управление страной временно передали Маннергейму.

Имя этого военного сейчас в основном ассоциируется с советско-финской (или Зимней) войной и знаменитыми укреплениями – «линией Маннергейма». Но до того, как начать воевать против россиян, Маннергейм много лет сражался за них. Он получил военное образование в Санкт-Петербурге и добровольцем отправился на фронт русско-японской войны. Затем выполнял тайные поручения российского правительства в Китае. И еще до начала Первой мировой войны имел звание генерал-майора. Во время Первой мировой армии под командованием Маннергейма сражались против войск Австро-Венгрии. В середине 1917-го генерал получил ранение и лечился в Одессе, где познакомился с будущим гетманом Украины Павлом Скоропадским. На родину Маннергейм вернулся только в конце 1917-го. А уже в январе 1918-го его назначили главнокомандующим финской армии (которую только нужно было сформировать). Именно под командованием Маннергейма финские войска (не без помощи союзников) смогли отбиться от советских оккупантов в первые годы независимости. После периода регентства некоторое время военный занимался налаживанием международных связей, а в 1931-м принял предложение стать президентом государственного комитета обороны Финляндии. Именно Маннергейм готовил Финляндию к вероятной атаке со стороны СССР (и не ошибся).

Под его руководством реформировали сухопутные войска, построили укрепления. А на второй день Зимней войны, 30 ноября 1939-го, Маннергейма, который к тому времени уже был маршалом, назначили верховным главнокомандующим армии Финляндии.

12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. Подробнее.

12 декабря 1991 года независимость Украины признала Грузия, а Литва стала первым государством из бывших советских республик, установившим дипломатические отношения с Украиной.

Церковный праздник 12 декабря

12 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Он родился в конце III века на Кипре. Был пастухом, у него была жена и дети. Все свои средства отдавал на нужды ближних и путешественников. За это Бог вознаградил его даром чудотворения: Спиридон исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены его рукоположили в сан епископа кипрского города Тримифунта. Святитель заботился о своей пастве, исцелял больных и творил чудеса. Спиридон прожил долгую жизнь в праведности и святости и скончался с миром около 348 года.

Народные приметы

Если утром метель – непогода продержится неделю.

Если небо утром красное — весь декабрь будет стоять ясная погода.

Если звезды ночью яркие – будет похолодание, если тусклые – оттепель.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя ссориться с близкими.

Нельзя отказывать в подаянии.