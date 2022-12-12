Сегодня 12 декабря: какой праздник и день в истории

12 декабря по церковному календарю – память мучеников Парамона и Филумена. В Украине отмечают День Сухопутных войск. В этот день был казнен гетман Иван Сулима, а руководство СССР приняло решение о вторжении в Афганистан.

Праздники и памятные даты 12 декабря

Сегодня – День Сухопутных войск Украины. Не забудьте поздравить наших Защитников.

Напоминаем хит, посвященный Сухопутным войскам авторства Тараса Боровко (внимание – в тексте присутствует нецензурная лексика).

В мире 12 декабря отмечают Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения. Под эгидой ООН проходит Международный день нейтралитета.

12 декабря в истории

12 декабря 1635 года был жестоко казнен гетман нерегистровых запорожских казаков Иван Сулима. Он известен тем, что разрушил польскую крепость Кодак на Днепре. Это Сулима совершил в ночь с 11 на 12 августа 1635 года, возвращаясь из похода против Османской империи.

После разрушения Кодака казаки под руководством Сулимы поднялись по течению Днепра к Кременчугу и Крылову, откуда Сулима разослал универсалы, призывая украинцев на борьбу против Речи Посполитой. Против повстанцев направили реестровых казаков. Сулиму предали – его схватили и доставили в Польшу. Казнили гетмана на центральной площади в Варшаве. Ему отрубили голову, затем четвертовали, а части тела развесили на городских стенах.

12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. Этому предшествовало длительное вмешательство СССР в дела суверенного государства. Однако решение отправить в Афганистан войска «кремлевские старцы» приняли после мятежа Хафизуллы Амина и убийства тогдашнего главы страны Нур Мухаммеда Тараки. После прихода к власти Амина – осенью 1979 года – в стране начали возникать локальные восстания. Амин несколько раз сам обращался к руководству СССР с просьбой послать войска для поддержки его режима. При этом особой поддержки со стороны руководства СССР у Амина не было – в отличие от его убитого предшественника. Ситуация нагнеталась до декабря 1979 года. Тогда глава КГБ и будущий Генсек Юрий Андропов направил Леониду Брежневу письмо, предложив ввести советские войска в Афганистан, а Амина ликвидировать и заменить более лояльным Бабраком Кармалем. Окончательное решение о вводе войск на Политбюро утвердили 12 декабря 1979 года. Однако есть версия, что на самом деле никакого заседания Политбюро 12 декабря не было, а решение утвердили «задним числом» уже 13-го. По свидетельству участников событий, категорически против ввода войск в Афганистан выступал начальник Генштаба Николай Огарков. Война в Афганистане продолжалась почти 10 лет и стала позорной для советских захватчиков. В результате войны погибли 1,5 млн жителей Афганистана и 15 тыс. советских военнослужащих. Войска СССР вывели из Афганистана 15 февраля 1989 года. По мнению аналитиков, эта война стала одним из факторов, повлиявших на дальнейший распад СССР.

12 декабря 1991 года – независимость Украины признала Грузия, а Литва стала первым государством из бывших советских республик, установившим дипломатические отношения с Украиной.

Церковный праздник 12 декабря

12 декабря христиане чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников, а также мученика Филумена.

Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали за веру в Христа в 250 году при императоре Декии. Правитель восточных областей Аквиан заключил в тюрьму 370 христиан, заставляя их отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Заключенных подвергали пыткам. Местный житель Парамон, глядя на то, как страдают его единоверцы, сам явился к правителю и заявил о своей вере в Христа. Парамона и других 370 мучеников после жестоких пыток обезглавили.

Святой мученик Филумен стал жертвой гонений на христиан императора Аврелиана (270 – 275). Филумэн торговал хлебом в Анкире. Завистники донесли правителю Феликсу, что Филумен христианин, и он предстал перед судом. Несмотря на угрозы и пытки, святой Филумен не отрекся от Христа. За это ему вбили гвозди в руки, ноги, голову и заставляли ходить. Он терпел пытку и умер от потери крови.

Народные приметы

Если в этот день метель, то такая погода продержится неделю.

Если еще нет снега, то в ближайшую неделю будут сильные морозы.

Много снега – к урожайному году.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя лениться.

Нельзя игнорировать свои страхи – нужно найти их причину.

Нельзя потакать вредным привычкам.

Не следует рисковать.