Главные новости 1.09: последствия ночных ударов по Харькову и области
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:44
До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки, возле Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмы противника возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.
8:22
6 пострадавших – россияне ночью дважды обстреляли Слатино на Харьковщине
Около 02:50 россияне нанесли удар по поселку Слатино Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела горел автомобиль и дом.
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.
Пострадал 67-летний мужчина, госпитализированный.
4 пострадавших, повреждены здания и 25 авто – последствия ночного удара РФ по Харькову
31 августа около 22:45 россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которой пострадали четыре человека, сообщила Нацполиция.
Вражеская ракета попала в проезжую часть у многоэтажки в Слободском районе города.
13-летняя девочка и две женщины 24 и 20 лет подверглись острой реакции на стресс. 26-летний мужчина ранен.
Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.
Из обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу россияне нанесли ракетой «Гром-Е1» из населенного пункта Березово Белгородской области РФ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, поранений, пострадавшие, ракета, ракета "Гром-Е1", удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".