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Главные новости 1.09: последствия ночных ударов по Харькову и области

Происшествия 08:44   01.09.2024
Оксана Якушко
Главные новости 1.09: последствия ночных ударов по Харькову и области Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:44

До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки, возле Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмы противника возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

8:22

6 пострадавших – россияне ночью дважды обстреляли Слатино на Харьковщине

Около 02:50 россияне нанесли удар по поселку Слатино Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела горел автомобиль и дом.

Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

Пострадал 67-летний мужчина, госпитализированный.

4 пострадавших, повреждены здания и 25 авто – последствия ночного удара РФ по Харькову

31 августа около 22:45 россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которой пострадали четыре человека, сообщила Нацполиция.

Вражеская ракета попала в проезжую часть у многоэтажки в Слободском районе города.

13-летняя девочка и две женщины 24 и 20 лет подверглись острой реакции на стресс. 26-летний мужчина ранен.

Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

Из обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу россияне нанесли ракетой «Гром-Е1» из населенного пункта Березово Белгородской области РФ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".