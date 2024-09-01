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Удар по Харькову: что известно на сейчас — данные прокуратуры (видео)

Происшествия 17:31   01.09.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову: что известно на сейчас — данные прокуратуры (видео)

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате массированного ракетного удара по Харькову около 13 часов 1 сентября пострадали 34 человека, среди которых шестеро детей.

Самый маленький пострадавший — трехмесячный мальчик, у него острая реакция на стресс. Также среди пострадавших двое медиков и двое спасателей.

По предварительным данным, враг нанес удары ракетами «Искандер-М».

— В Салтовском районе зафиксировано попадание возле метро и торгового центра.
— В Киевском районе враг ударил по частному жилому сектору.
— В Немышлянском районе разрушен Дворец спорта.

В городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, админздания, автомобили, почты, банки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У 6-летнего ребенка — острая реакция на стресс. Синегубов информировал о 41 пострадавшем. Как сообщал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. Среди пострадавших в Салтовском районе — двое детей и два медика. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, семь ракет, предварительно типа «Искандер-М», ударили по трем районам города – Киевскому, Салтовскому и Немышлянскому. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате массированного ракетного удара по Харькову около 13 часов 1 сентября пострадали 34 человека, среди которых шестеро детей.".