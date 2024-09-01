Удар по Харкову: що відомо на зараз – дані прокуратури (відео)

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок масованого ракетного удару по Харкову близько 13-ї години 1 вересня постраждали 34 людини, серед яких шестеро дітей.

Найменший постраждалий – тримісячний хлопчик, у нього гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

За попередніми даними, ворог завдав ударів ракетами «Іскандер-М».

▪️ У Салтівському районі зафіксоване влучання біля метро та торговельного центру.

▪️ У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору.

▪️ У Немишлянському районі зруйнований Палац спорту.

У місті пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адмінбудівлі, автомобілі, пошти, банки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Синєгубов писав про 41 постраждалого. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. Серед постраждалих у Салтівському районі — двоє дітей та два медики. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет, попередньо типу «Іскандер-М», вдарили по трьох районах міста – Київському, Салтівському та Немишлянському. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі.