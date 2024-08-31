Главные новости Харькова 31.08: растет количество пострадавших от ударов КАБ
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:04
До 97 выросло количество пострадавших от ударов КАБ по Харькову
Среди пострадавших 22 несовершеннолетних, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Ночью спасатели продолжали разбирать завалы 12-этажки, пострадавшей из-за вражеского удара.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
06:46
Тревога на Харьковщине продолжалась всю ночь, кружили «Шахеды»
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 21:40. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в 23:13 предупреждал об угрозе применения вражеских БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать ПВО.
Около 00:19 Мельник сообщил, что вражеские БпЛА фиксировали в районе Харькова.
В 05:15 в Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в южной части Харьковской области, державших курс северо-западный.
Отбой раздался уже в 06:18. Снова сирена зазвучала в 06:41. В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Харьковщины.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Мельник, ночь, область, ракетная, тревога, угроза, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 07:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".