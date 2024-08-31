Главные новости Харькова 31.08: растет количество пострадавших от ударов КАБ

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:04

До 97 выросло количество пострадавших от ударов КАБ по Харькову

Среди пострадавших 22 несовершеннолетних, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Ночью спасатели продолжали разбирать завалы 12-этажки, пострадавшей из-за вражеского удара.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

06:46

Тревога на Харьковщине продолжалась всю ночь, кружили «Шахеды»

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена ​​в 21:40. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в 23:13 предупреждал об угрозе применения вражеских БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать ПВО.

Около 00:19 Мельник сообщил, что вражеские БпЛА фиксировали в районе Харькова.

В 05:15 в Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в южной части Харьковской области, державших курс северо-западный.

Отбой раздался уже в 06:18. Снова сирена зазвучала в 06:41. В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Харьковщины.