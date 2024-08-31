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Удар по 12-этажке в Харькове: спасены 12 жителей, разбор завалов продолжается

Происшествия 09:11   31.08.2024
Виктория Яковенко
Удар по 12-этажке в Харькове: спасены 12 жителей, разбор завалов продолжается Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На месте удара по 12-этажке в Харькове продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара и разбору завалов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В 15:00 в результате попадания авиабомбы в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 кв. м. Пожарные спасли 12 жителей дома, в том числе одного ребенка, также эвакуировали 160 человек. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий вражеского удара. Работают психологи ГСЧС, которыми оказана помощь 125 людям. В 19:20 пожар локализован, продолжаются работы по его окончательной ликвидации и разбору завалов», — отметили спасатели.

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за ударов погибли шесть человек. Известно о 97 пострадавших, среди которых 22 — несовершеннолетние. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара по 12-этажке в Харькове продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара и разбору завалов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".