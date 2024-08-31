Удар по 12-поверхівці в Харкові: врятовані 12 жителів, розбір завалів триває

На місці удару по 12-поверхівці в Харкові тривають роботи з остаточної ліквідації пожежі та розбору завалів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«О 15:00 в результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуйовали 160 осіб. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам. О 19:20 пожежу локалізовано, тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.