Удар по 12-поверхівці в Харкові: врятовані 12 жителів, розбір завалів триває
На місці удару по 12-поверхівці в Харкові тривають роботи з остаточної ліквідації пожежі та розбору завалів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«О 15:00 в результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуйовали 160 осіб. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам. О 19:20 пожежу локалізовано, тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів», – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.
За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Відомо про 97 постраждалих, серед яких 22 – неповнолітні. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 12-этажка, ГСЧС, завали, пожежа, разбор, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 09:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару по 12-поверхівці в Харкові тривають роботи з остаточної ліквідації пожежі та розбору завалів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".