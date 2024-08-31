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Обстріл Харкова 30 серпня: загинули 6 людей, у якому стані постраждалі діти

Події 09:01   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Обстріл Харкова 30 серпня: загинули 6 людей, у якому стані постраждалі діти

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок авіаударів РФ по Харкову 30 серпня, загинули шість людей.

«Чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий», – написав Синєгубов.

За даними голови ХОВА, ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 по 5 локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та центральній частині міста. Пошкоджені 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних домів, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, 1 приміщення підприємства.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок авіаударів РФ по Харкову 30 серпня, загинули шість людей.".