Обстріл Харкова 30 серпня: загинули 6 людей, у якому стані постраждалі діти

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок авіаударів РФ по Харкову 30 серпня, загинули шість людей.

«Чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий», – написав Синєгубов.

За даними голови ХОВА, ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 по 5 локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та центральній частині міста. Пошкоджені 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних домів, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, 1 приміщення підприємства.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.