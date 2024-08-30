Уже 40 постраждалих у Харкові, загалом було п’ять влучань – Терехов (відео)
40 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 15-ї години, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“В одному місці, де був “приліт” попередньо КАБу, по багатоповерхівці, роботи ще тривають. Дуже складна ситуація там. Також дитячий майданчик. Крім цього, приватний житловий будинок і два будинки приватні зруйновані вщент. Роботи там теж тривають із гасіння вогню”, – сказав міський голова в етері нацмарафону.
Мер розповів, що загалом у Харкові виявили п’ять місць “прильотів”. Були перебої з електрикою, зараз стале електропостачання є практично в усьому місті. Усім мешканцям, які цього потребують, запропонують місця у гуртожитках.
“У цій багатоповерхівці триватимуть рятувальні роботи, загасимо пожежу і, звісно, коли все розберемо, вже будемо вирішувати, що буде з цим житловим будинком”, – додав Терехов.
Мер наголосив, що місто негайно потребує сучасної ППО, щоб більше не було таких випадків, як сьогодні.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Інший КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула 14-річна дівчинка на дитячому майданчику. По Харкову загалом вдарили п’ять керованих авіабомб, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 17:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 15-ї години, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".