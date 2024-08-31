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Кроме Черкасской Лозовой, ФАБ-500 ударил по Харькову – прокуратура (видео)

Происшествия 18:36   31.08.2024
Виктория Яковенко
Кроме Черкасской Лозовой, ФАБ-500 ударил по Харькову – прокуратура (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В 14:50 ВС РФ нанесли удары по Черкасской Лозовой и Харькову, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В Черкасской Лозовой прямое попадание в частный жилой дом. Там погибла женщина, которая находилась прямо в эпицентре взрыва. Также погибла ее соседка. На месте телесные повреждения получили 8 человек. Повреждены около 20 частных жилых домов. Четыре – разрушены полностью», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадали 11 человек. Среди них — две девушки 14 и 15 лет. У одной девочки острая реакция на стресс, у второй – ссадина.

В Харькове попадание было зафиксировано по открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, войска РФ применили для ударов ФАБ-500 с УМПК.

Следователи возбудили уголовные производства по ст. 438 УКУ.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 18:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:50 ВС РФ нанесли удары по Черкасской Лозовой и Харькову, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".