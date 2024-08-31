Кроме Черкасской Лозовой, ФАБ-500 ударил по Харькову – прокуратура (видео)
В 14:50 ВС РФ нанесли удары по Черкасской Лозовой и Харькову, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«В Черкасской Лозовой прямое попадание в частный жилой дом. Там погибла женщина, которая находилась прямо в эпицентре взрыва. Также погибла ее соседка. На месте телесные повреждения получили 8 человек. Повреждены около 20 частных жилых домов. Четыре – разрушены полностью», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадали 11 человек. Среди них — две девушки 14 и 15 лет. У одной девочки острая реакция на стресс, у второй – ссадина.
В Харькове попадание было зафиксировано по открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, войска РФ применили для ударов ФАБ-500 с УМПК.
Следователи возбудили уголовные производства по ст. 438 УКУ.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, пострадали, прокуратура, удар, ФАБ-500, Харьков, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 18:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:50 ВС РФ нанесли удары по Черкасской Лозовой и Харькову, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".