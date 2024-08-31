Крім Черкаської Лозової, ФАБ-500 вдарив по Харкову – прокуратура (відео)
О 14:50 ЗС РФ завдали ударів по Черкаській Лозовій та Харкову, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«У Черкаській Лозовій пряме влучання в приватний житловий будинок. Там загинула жінка, яка знаходилася безпосередньо в епіцентрі вибуху. Також загинула її сусідка. На місці тілесні ушкодження отримали 8 людей. Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Чотири – зруйновані повністю», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, постраждали 11 людей. Серед них – двоє дівчат 14 та 15 років. В однієї дівчинки гостра реакція на стрес, в другої – садна.
У Харкові влучання зафіксували по відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, війська РФ застосували для ударів ФАБ-500 з УМПК.
Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, пострадали, прокуратура, удар, ФАБ-500, Харків, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 18:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:50 ЗС РФ завдали ударів по Черкаській Лозовій та Харкову, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".