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Крім Черкаської Лозової, ФАБ-500 вдарив по Харкову – прокуратура (відео)

Події 18:36   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Крім Черкаської Лозової, ФАБ-500 вдарив по Харкову – прокуратура (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

О 14:50 ЗС РФ завдали ударів по Черкаській Лозовій та Харкову, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«У Черкаській Лозовій пряме влучання в приватний житловий будинок. Там загинула жінка, яка знаходилася безпосередньо в епіцентрі вибуху. Також загинула її сусідка. На місці тілесні ушкодження отримали 8 людей. Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Чотири – зруйновані повністю», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, постраждали 11 людей. Серед них – двоє дівчат 14 та 15 років. В однієї дівчинки гостра реакція на стрес, в другої – садна.

У Харкові влучання зафіксували по відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, війська РФ застосували для ударів ФАБ-500 з УМПК.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 18:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:50 ЗС РФ завдали ударів по Черкаській Лозовій та Харкову, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".