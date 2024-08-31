Сегодня в Харькове объявили траур по жертвам авиаударов 30 августа – Терехов
Сегодня, 31 августа, в Харькове объявляется траур по погибшим в результате ударов по городу 30 августа, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шесть погибших, среди которых девочка 14 лет, убитая вблизи детской площадки. 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец. Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких», — отметил мэр.
Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.
По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за ударов погибли шесть человек. Известно о 97 пострадавших, среди которых 22 — несовершеннолетние. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.
Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, жертвы, терехов, траур, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 10:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 31 августа, в Харькове объявляется траур по погибшим в результате ударов по городу 30 августа, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".