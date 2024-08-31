Сьогодні у Харкові оголосили траур за жертвами авіаударів 30 серпня – Терехов

Сьогодні, 31 серпня, у Харкові оголошується траур за загиблими внаслідок ударів по місту 30 серпня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля. Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких», – зазначив мер.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Відомо про 97 постраждалих, серед яких 22 – неповнолітні. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.