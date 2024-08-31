На Купянском направлении за сутки произошло 32 боя: данные ГШ на утро

В течение суток враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении состоялось семь боев вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении велось 32 боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.