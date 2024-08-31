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На Купянском направлении за сутки произошло 32 боя: данные ГШ на утро

Общество 08:26   31.08.2024
Виктория Яковенко
На Купянском направлении за сутки произошло 32 боя: данные ГШ на утро Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении состоялось семь боев вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении велось 32 боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".