На Купянском направлении за сутки произошло 32 боя: данные ГШ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении состоялось семь боев вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении велось 32 боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 08:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".