На Куп’янському напрямку за добу відбулося 32 бої: дані ГШ на ранок

Впродовж доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося сім боїв поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.