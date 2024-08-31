На Куп’янському напрямку за добу відбулося 32 бої: дані ГШ на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
Впродовж доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку відбулося сім боїв поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 08:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".