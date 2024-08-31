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Чи захопили ЗС РФ Синьківку на Харківщині: ISW проаналізував заяви росіян

Суспільство 08:11   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Чи захопили ЗС РФ Синьківку на Харківщині: ISW проаналізував заяви росіян карта: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви РФ щодо «захоплення Синьківки» на Харківщині, де нещодавно окупанти встановили російський триколор.

«Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Синьківку (на північний схід від Куп’янська), а російські блогери заявили, що російські війська просунулися далі на південь від населеного пункту. Однак деякі російські блогери стверджували, що російським військам все ще необхідно очистити одну або дві вулиці, що залишилися в Синьківці, перш ніж повністю захопити населений пункт», – повідомили аналітики.

Також ЗС РФ підняли російський прапор в центрі Стельмахівки (на північний захід від Сватового), про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, зазначили в ISW.

«Що свідчить про те, що російські війська захопили населений пункт. Міністерство оборони Росії заявило 29 серпня, що російські війська захопили Стельмахівку, а міністр оборони РФ Андрій Білоусов привітав підрозділи 423-го мотострілецького полку із захопленням населеного пункту», – повідомили в ISW.

Крім цього, додали в ISW, в РФ заявили, що окупанти просунулися на 1,65 км вглиб на захід від Піщаного і в полях на північний захід від Берестового. Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Як інформує проєкт DeepState, ворог просунувся в районі Піщаного та Стельмахівки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви РФ щодо «захоплення Синьківки» на Харківщині, де нещодавно окупанти встановили російський триколор.".