Захватил ли враг Синьковку на Харьковщине: ISW проанализировал заявления РФ
В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления РФ касательно «захвата Синьковки» на Харьковщине, где недавно оккупанты установили российский триколор.
«Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Синьковку (к северо-востоку от Купянска), а российские блоггеры заявили, что российские войска продвинулись дальше к югу от населенного пункта. Однако некоторые российские блоггеры утверждали, что российским войскам все еще необходимо очистить оставшиеся в Синьковке одну или две улицы, прежде чем полностью захватить населенный пункт», — сообщили аналитики.
Также ВС РФ подняли российский флаг в центре Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, отметили в ISW.
«Что говорит о том, что российские войска захватили населенный пункт. Министерство обороны России заявило 29 августа, что российские войска захватили Стельмаховку, а министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения 423 мотострелкового полка с захватом населенного пункта», — сообщили в ISW.
Кроме этого, добавили в ISW, в РФ заявили, что оккупанты продвинулись на 1,65 км вглубь западнее Песчаного и в полях северо-западнее Берестового. Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.
Как информирует проект DeepState, враг продвинулся в районе Песчаного, а также Стельмаховки.
Читайте также: ISW: ВС РФ продвинулись под Купянском
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, анализ, аналитики, ВС РФ, заявления, синьковка, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Захватил ли враг Синьковку на Харьковщине: ISW проанализировал заявления РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 08:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления РФ касательно «захвата Синьковки» на Харьковщине, где недавно оккупанты установили российский триколор.".