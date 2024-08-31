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Захватил ли враг Синьковку на Харьковщине: ISW проанализировал заявления РФ

Общество 08:11   31.08.2024
Виктория Яковенко
Захватил ли враг Синьковку на Харьковщине: ISW проанализировал заявления РФ Карта: ISW

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления РФ касательно «захвата Синьковки» на Харьковщине, где недавно оккупанты установили российский триколор.

«Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Синьковку (к северо-востоку от Купянска), а российские блоггеры заявили, что российские войска продвинулись дальше к югу от населенного пункта. Однако некоторые российские блоггеры утверждали, что российским войскам все еще необходимо очистить оставшиеся в Синьковке одну или две улицы, прежде чем полностью захватить населенный пункт», — сообщили аналитики.

Также ВС РФ подняли российский флаг в центре Стельмаховки (к северо-западу от Сватового), об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, отметили в ISW.

«Что говорит о том, что российские войска захватили населенный пункт. Министерство обороны России заявило 29 августа, что российские войска захватили Стельмаховку, а министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения 423 мотострелкового полка с захватом населенного пункта», — сообщили в ISW.

Кроме этого, добавили в ISW, в РФ заявили, что оккупанты продвинулись на 1,65 км вглубь западнее Песчаного и в полях северо-западнее Берестового. Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Как информирует проект DeepState, враг продвинулся в районе Песчаного, а также Стельмаховки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления РФ касательно «захвата Синьковки» на Харьковщине, где недавно оккупанты установили российский триколор.".