Из рогатки разбивал окна: харьковчанин «обчищал» авто военных и волонтеров
Фото: Сергей Болвинов
В Харькове задержали мужчину, который обворовывал автомобили военных и волонтеров.
Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, фигурант «работал» во время комендантского часа.
«В течение всего лета безработный лазил по чужим авто и похищал деньги, технику и одежду. Выбирал волонтерские машины и автомобили военных, припаркованные во дворах в центре города и на Алексеевке. Скрываясь в кустах, из рогатки разбивал окна автомобилей и воровал», — отметил Болвинов.
Подозреваемого поймали «на горячем» — ночью 30 августа. В его рюкзаке обнаружили похищенные вещи. Сейчас он находится в СИЗО.
Предварительно, добавил Болвинов, фигурант успел обокрасть до 20 автомобилей.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 21:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который обворовывал автомобили военных и волонтеров.".