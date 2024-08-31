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Из рогатки разбивал окна: харьковчанин «обчищал» авто военных и волонтеров

Общество 21:17   31.08.2024
Виктория Яковенко
Из рогатки разбивал окна: харьковчанин «обчищал» авто военных и волонтеров Фото: Сергей Болвинов

В Харькове задержали мужчину, который обворовывал автомобили военных и волонтеров.

Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, фигурант «работал» во время комендантского часа.

«В течение всего лета безработный лазил по чужим авто и похищал деньги, технику и одежду. Выбирал волонтерские машины и автомобили военных, припаркованные во дворах в центре города и на Алексеевке. Скрываясь в кустах, из рогатки разбивал окна автомобилей и воровал», — отметил Болвинов.

Подозреваемого поймали «на горячем» — ночью 30 августа. В его рюкзаке обнаружили похищенные вещи. Сейчас он находится в СИЗО.

Предварительно, добавил Болвинов, фигурант успел обокрасть до 20 автомобилей.

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Фото: Сергей Болвинов
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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 21:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который обворовывал автомобили военных и волонтеров.".