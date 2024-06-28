6 лет в тюрьме проведет мужчина, продавший боеприпасы, найденные в Циркунах

40-летний мужчина, который нелегально продал боеприпасы, нашедшие неподалеку от Циркунов на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, арсенал боеприпасов мужчина обнаружил в поле в сентябре прошлого года.

Затем фигурант перебрался в Харьков, захватив с собой «имущество», среди которого: реактивная противотанковая граната, 7 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф-1 и 7 подрывателей в ручные осколочные гранаты типа УЗРГМ, добавили правоохранители.

«Делок успел продать боеприпасы, заработав на этом деньги. За реактивную противотанковую гранату он получил 3 тыс. грн, а за другую часть боеприпасов еще 2 тыс. гривен», — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, в ноябре мужчина в Харькове украл автомобильные принадлежности. Фигуранта задержали в марте.

Его признали виновным по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ), и по факту незаконного приобретения, хранения, сбыта боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УКУ). Он проведет за решеткой 6 лет.