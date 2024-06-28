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6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах

Суспільство 15:55   28.06.2024
Вікторія Яковенко
6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах Фото: Харківська обласна прокуратура

40-річний чоловік, який нелегально продав боєприпаси, що знайшов неподалік Циркунів на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, арсенал боєприпасів чоловік знайшов у полі у вересні торік.

Потім фігурант перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ, додали правоохоронці.

«Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень», – зазначили в прокуратурі.

Крім цього, у листопаді чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя. Фігуранта затримали у березні.

Його визнали винним за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ), та за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Він проведе за ґратами 6 років.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік, який нелегально продав боєприпаси, що знайшов неподалік Циркунів на Харківщині.".