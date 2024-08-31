З рогатки розбивав вікна: харків’янин «обчищав» авто військових і волонтерів
Фото: Сергій Болвінов
У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав автівки військових та волонтерів.
Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, фігурант «працював» під час комендантської години.
«Протягом всього літа безробітний лазив по чужих авто та викрадав гроші, техніку та одяг. Обирав волонтерські машини та автівки військових, що були припарковані у дворах в центрі міста та на Олексіївці. Переховуючись в кущах, з рогатки розбивав вікна автівок і крав», – зазначив Болвінов.
Підозрюваного схопили «на гарячому» – вночі 30 серпня. У його рюкзаку знайшли викрадені речі. Зараз він у СІЗО. Попередньо, додав Болвінов, фігурант встиг обікрасти до 20 авто.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, Болвінов, військові, волонтери, обчищал, поймали, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 21:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав автівки військових та волонтерів.".