Три человека пострадали из-за удара РФ по Купянщине — ХОВА
31 августа враг ударил по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.
«В результате обстрела ранений средней степени тяжести получили три местных жителя. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают все профильные службы», – сообщили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, обстрел, пострадали, ранение, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 10:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа враг ударил по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине. ".