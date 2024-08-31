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Три человека пострадали из-за удара РФ по Купянщине — ХОВА

Общество 10:40   31.08.2024
Виктория Яковенко
Три человека пострадали из-за удара РФ по Купянщине — ХОВА

31 августа враг ударил по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине. 

«В результате обстрела ранений средней степени тяжести получили три местных жителя. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают все профильные службы», – сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа враг ударил по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине. ".