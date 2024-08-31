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Три людини постраждали через удар РФ по Куп’янщині – ХОВА

Суспільство 10:40   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Три людини постраждали через удар РФ по Куп’янщині – ХОВА

31 серпня ворог вдарив по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

«Внаслідок обстрілу поранень середнього ступеня тяжкості зазнали 3 місцевих жителі. Потерпілих ушпиталили. На місці події працюють усі профільні служби», – повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня ворог вдарив по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".