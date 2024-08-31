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Пострадавших в результате обстрела Харькова 30 августа уже 99 – прокуратура

Общество 19:49   31.08.2024
Виктория Яковенко
Пострадавших в результате обстрела Харькова 30 августа уже 99 – прокуратура

Количество пострадавших в результате авиаударов по Харькову 30 августа возросло до 99.

«За медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова 30 августа. Потерпевшая получила взрывную травму, находясь по месту своего жительства, находящегося неподалеку от эпицентра обстрела», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за ударов погибли шесть человек. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

31 августа в Харькове объявлен траур по погибшим. Около 14:00 31 числа глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что поисково-спасательная операция на месте «прилета» завершена.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате авиаударов по Харькову 30 августа возросло до 99.".