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В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго

Общество 12:14   31.08.2024
Виктория Яковенко
В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго

Сегодня, 31 августа, в Харькове и области действует график отключений света.

«При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики просят жителей потреблять электроэнергию экономно.

Читайте также: Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 31 августа, в Харькове и области действует график отключений света.".