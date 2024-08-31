В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго
Сегодня, 31 августа, в Харькове и области действует график отключений света.
«При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики просят жителей потреблять электроэнергию экономно.
Читайте также: Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: область, облэнерго, отключат, світло, свет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 31 августа, в Харькове и области действует график отключений света.".