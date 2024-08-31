В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго

Сегодня, 31 августа, в Харькове и области действует график отключений света.

«При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики просят жителей потреблять электроэнергию экономно.