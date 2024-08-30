Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября
Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 31 августа по 6 сентября опубликовала ХОВА.
Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.
Узнать свою группу можно из файла.
«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», — объясняют в АО „Харьковоблэнерго“.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, свет, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 31 августа по 6 сентября опубликовала ХОВА.".