Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября

Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 31 августа по 6 сентября опубликовала ХОВА.

Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.

Узнать свою группу можно из файла.

«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», — объясняют в АО „Харьковоблэнерго“.