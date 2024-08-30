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Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября

Общество 15:50   30.08.2024
Елена Нагорная
Новый график отключений света в Харькове и области на 31 августа — 6 сентября

Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 31 августа по 6 сентября опубликовала ХОВА.

Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.

Узнать свою группу можно из файла.

«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», — объясняют в АО „Харьковоблэнерго“.

Читайте также: В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 31 августа по 6 сентября опубликовала ХОВА.".