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Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня

Суспільство 15:50   30.08.2024
Олена Нагорна
Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня

Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 31 серпня по 6 вересня опублікувала ХОВА.

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачено відключення світла на три години на добу.

Дізнатися свою групу можна з файлу.

«Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання», — пояснюють в АТ „Харківобленерго“.

Читайте також: У Харківській області — аварійні відключення світла: що буде після їхнього скасування

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 31 серпня по 6 вересня опублікувала ХОВА.".