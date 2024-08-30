Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня

Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 31 серпня по 6 вересня опублікувала ХОВА.

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачено відключення світла на три години на добу.

Дізнатися свою групу можна з файлу.

«Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання», — пояснюють в АТ „Харківобленерго“.