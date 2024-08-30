На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування

Укренерго повідомило, що погодинні графіки відключень у низці областей (у тому числі – на Харківщині) не діють. У обленерго уточнили: діють і погодинні, й аварійні.

“Через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень зараз не діють”, – поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго”.

У Харківобленерго уточнили: “Станом на зараз у Харківській області одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість відключень може збільшуватися”.

В Укренерго також повідомили про подальші плани: після скасування аварійних відключень. Обмеження також будуть не за “полегшеним” графіком:

– 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

– 18:00 – 21:00 – три черги відключень;

– 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо, вранці 30 серпня Харківобленерго повідомило, що в регіоні діятиме графік, який запровадили ще до масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.