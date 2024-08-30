На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування
Укренерго повідомило, що погодинні графіки відключень у низці областей (у тому числі – на Харківщині) не діють. У обленерго уточнили: діють і погодинні, й аварійні.
“Через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень зараз не діють”, – поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго”.
У Харківобленерго уточнили: “Станом на зараз у Харківській області одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість відключень може збільшуватися”.
В Укренерго також повідомили про подальші плани: після скасування аварійних відключень. Обмеження також будуть не за “полегшеним” графіком:
– 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;
– 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
– 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Нагадаємо, вранці 30 серпня Харківобленерго повідомило, що в регіоні діятиме графік, який запровадили ще до масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укренерго повідомило, що погодинні графіки відключень у низці областей (у тому числі – на Харківщині) не діють. У обленерго уточнили: діють і погодинні, й аварійні".