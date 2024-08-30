Поки що без аварійних відключень – Харківобленерго про графік на 30 серпня

Харківобленерго вранці 30 серпня поінформувало: в області діє погодинний графік відключень, який оприлюднили ще до масованого ракетного удару РФ по Україні.

“Шановні споживачі! Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

У попередні дні в Харківській області застосовували аварійні відключення, а одразу після масованих ударів по енергетиці країни обмеження посилили.

Наразі в регіоні діє графік, що був затверджений на період з 24 по 30 серпня.

Він передбачає три години відсутності електрики в кожної групи абонентів плюс три години можливих відключень на добу.