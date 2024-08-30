Поки що без аварійних відключень – Харківобленерго про графік на 30 серпня
Харківобленерго вранці 30 серпня поінформувало: в області діє погодинний графік відключень, який оприлюднили ще до масованого ракетного удару РФ по Україні.
“Шановні споживачі! Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.
У попередні дні в Харківській області застосовували аварійні відключення, а одразу після масованих ударів по енергетиці країни обмеження посилили.
Наразі в регіоні діє графік, що був затверджений на період з 24 по 30 серпня.
Він передбачає три години відсутності електрики в кожної групи абонентів плюс три години можливих відключень на добу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго вранці 30 серпня поінформувало: в області діє погодинний графік відключень, який оприлюднили ще до масованого ракетного удару РФ по Україні".