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Поки що без аварійних відключень – Харківобленерго про графік на 30 серпня

Суспільство 09:18   30.08.2024
Оксана Горун
Поки що без аварійних відключень – Харківобленерго про графік на 30 серпня

Харківобленерго вранці 30 серпня поінформувало: в області діє погодинний графік відключень, який оприлюднили ще до масованого ракетного удару РФ по Україні.

“Шановні споживачі! Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

У попередні дні в Харківській області застосовували аварійні відключення, а одразу після масованих ударів по енергетиці країни обмеження посилили.

Наразі в регіоні діє графік, що був затверджений на період з 24 по 30 серпня.

Він передбачає три години відсутності електрики в кожної групи абонентів плюс три години можливих відключень на добу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго вранці 30 серпня поінформувало: в області діє погодинний графік відключень, який оприлюднили ще до масованого ракетного удару РФ по Україні".