І за графіком, і аварійні: як сьогодні вимикають світло в Харкові та області
У середу, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графік погодинних відключень та аварійні знеструмлення.
Як повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі в АТ «Харківобленерго», сьогодні застосовується графік на період з 24 по 30 серпня, раніше оприлюднений ХОВА. Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачено відключення світла на три години на добу. Дізнатися свою групу можна з файлу.
Через аварійні знеструмлення тривалість відключень може збільшуватися.
Як і напередодні, у населених пунктах, які розташовані у 20-кілометровій зоні від держкордону чи від лінії фронту, відключення не застосовуються.
Нагадаємо, через атаку на енергооб’єкти України 26 серпня на Харківщині 27 серпня застосували жорсткіший графік погодинних відключень.
Читайте також: 28 серпня світло відключатимуть по всій країні, у тому числі на Харківщині
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електроенергія, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 10:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графік погодинних відключень та аварійні знеструмлення.".