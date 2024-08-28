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І за графіком, і аварійні: як сьогодні вимикають світло в Харкові та області

Суспільство 10:14   28.08.2024
Олена Нагорна
І за графіком, і аварійні: як сьогодні вимикають світло в Харкові та області

У середу, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графік погодинних відключень та аварійні знеструмлення.

Як повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі в АТ «Харківобленерго», сьогодні застосовується графік на період з 24 по 30 серпня, раніше оприлюднений ХОВА. Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачено відключення світла на три години на добу. Дізнатися свою групу можна з файлу.

Через аварійні знеструмлення тривалість відключень може збільшуватися.

Як і напередодні, у населених пунктах, які розташовані у 20-кілометровій зоні від держкордону чи від лінії фронту, відключення не застосовуються.

Нагадаємо, через атаку на енергооб’єкти України 26 серпня на Харківщині 27 серпня застосували жорсткіший графік погодинних відключень.

Читайте також:  28 серпня світло відключатимуть по всій країні, у тому числі на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графік погодинних відключень та аварійні знеструмлення.".