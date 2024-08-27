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Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго

Суспільство 09:50   27.08.2024
Оксана Горун
Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харківобленерго повідомили: у регіоні графік відключень електропостачання передбачає відсутність світла по кілька разів на добу.

“У зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.

27 серпня на Харківщині діятиме наступний графік погодинних відключень:

🔶 09:00-12:00 – 2, 4 і 6 групи
🔶 12:00-15:00 – 1, 3 і 5 групи
🔶 15:00-18:00 – 2, 4 і 6 групи
🔶 18:00-21:00 – 1, 3 і 5 групи
🔶 21:00-24:00 – 2, 4 і 6 групи

Дізнатися про свою групу можна тут. У Харкові протягом дня також відключатимуть промислові об’єкти – за графіком.

“Зазначимо, що населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, не включені до графіка погодинних вимкнень”, — додали енергетики.

Читайте також: Поїзди до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго повідомили: у регіоні графік відключень електропостачання передбачає відсутність світла по кілька разів на добу".