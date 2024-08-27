Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго

У Харківобленерго повідомили: у регіоні графік відключень електропостачання передбачає відсутність світла по кілька разів на добу.

“У зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.

27 серпня на Харківщині діятиме наступний графік погодинних відключень:

🔶 09:00-12:00 – 2, 4 і 6 групи

🔶 12:00-15:00 – 1, 3 і 5 групи

🔶 15:00-18:00 – 2, 4 і 6 групи

🔶 18:00-21:00 – 1, 3 і 5 групи

🔶 21:00-24:00 – 2, 4 і 6 групи

Дізнатися про свою групу можна тут. У Харкові протягом дня також відключатимуть промислові об’єкти – за графіком.

“Зазначимо, що населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, не включені до графіка погодинних вимкнень”, — додали енергетики.