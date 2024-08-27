Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго
У Харківобленерго повідомили: у регіоні графік відключень електропостачання передбачає відсутність світла по кілька разів на добу.
“У зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.
27 серпня на Харківщині діятиме наступний графік погодинних відключень:
🔶 09:00-12:00 – 2, 4 і 6 групи
🔶 12:00-15:00 – 1, 3 і 5 групи
🔶 15:00-18:00 – 2, 4 і 6 групи
🔶 18:00-21:00 – 1, 3 і 5 групи
🔶 21:00-24:00 – 2, 4 і 6 групи
Дізнатися про свою групу можна тут. У Харкові протягом дня також відключатимуть промислові об’єкти – за графіком.
“Зазначимо, що населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, не включені до графіка погодинних вимкнень”, — додали енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, ограничения, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго повідомили: у регіоні графік відключень електропостачання передбачає відсутність світла по кілька разів на добу".