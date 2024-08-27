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Дополнительные ограничения электроснабжения вводят на Харьковщине — облэнерго

Общество 09:50   27.08.2024
Оксана Горун
Дополнительные ограничения электроснабжения вводят на Харьковщине — облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковоблэнерго сообщили: в регионе график отключений электроснабжения предусматривает отсутствие света  по несколько раз в сутки.

«В связи с обстрелами энергетических объектов Украины в ближайшее время энергетики вынуждены вводить дополнительные ограничения на электроснабжение», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

27 августа на Харьковщине будет действовать следующий график почасовых отключений:

🔶 09:00-12:00 – 2, 4 и 6 группы
🔶 12:00-15:00 – 1, 3 и 5 группы
🔶 15:00-18:00 – 2, 4 и 6 группы
🔶 18:00-21:00 – 1, 3 и 5 группы
🔶 21:00-24:00 – 2, 4 и 6 группы

Узнать свою группу можно тут. В Харькове в течение дня будут также отключать промышленные объекты – по графику.

«Отметим, что населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне от государственной границы или от линии фронта, не включены в график почасовых отключений», — добавили энергетики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго сообщили: в регионе график отключений электроснабжения предусматривает отсутствие света  по несколько раз в сутки".