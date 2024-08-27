Дополнительные ограничения электроснабжения вводят на Харьковщине — облэнерго

В Харьковоблэнерго сообщили: в регионе график отключений электроснабжения предусматривает отсутствие света по несколько раз в сутки.

«В связи с обстрелами энергетических объектов Украины в ближайшее время энергетики вынуждены вводить дополнительные ограничения на электроснабжение», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

27 августа на Харьковщине будет действовать следующий график почасовых отключений:

🔶 09:00-12:00 – 2, 4 и 6 группы

🔶 12:00-15:00 – 1, 3 и 5 группы

🔶 15:00-18:00 – 2, 4 и 6 группы

🔶 18:00-21:00 – 1, 3 и 5 группы

🔶 21:00-24:00 – 2, 4 и 6 группы

Узнать свою группу можно тут. В Харькове в течение дня будут также отключать промышленные объекты – по графику.

«Отметим, что населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне от государственной границы или от линии фронта, не включены в график почасовых отключений», — добавили энергетики.