Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ
«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. В том числе серьезно опаздывают поезда в Харьков.
«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры — и уже возобновили движение на всех участках, однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», — проинформировала пресс-служба УЗ.
Среди поездов, которые идут с наибольшими задержками, железнодорожники назвали два харьковских:
🚊 64 Львов — Харьков +7:44
🚊 18 Ужгород – Харьков +5:06
Эта задержка в свою очередь изменит и график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум на час позже выедут поезда:
🚊 17 Харьков – Ужгород
🚊 93 Харьков — Хелм
«Точное время отправки будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно прислушиваться к объявлениям, все наши поезда следуют с ускорением», — подчеркнули в «Укрзалізниці».
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", опоздание, поезда, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. В том числе серьезно опаздывают поезда в Харьков".