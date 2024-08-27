Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ

«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. В том числе серьезно опаздывают поезда в Харьков.

«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры — и уже возобновили движение на всех участках, однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», — проинформировала пресс-служба УЗ.

Среди поездов, которые идут с наибольшими задержками, железнодорожники назвали два харьковских:

🚊 64 Львов — Харьков +7:44

🚊 18 Ужгород – Харьков +5:06

Эта задержка в свою очередь изменит и график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум на час позже выедут поезда:

🚊 17 Харьков – Ужгород

🚊 93 Харьков — Хелм

«Точное время отправки будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно прислушиваться к объявлениям, все наши поезда следуют с ускорением», — подчеркнули в «Укрзалізниці».