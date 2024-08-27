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Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ

Общество 07:52   27.08.2024
Оксана Горун
Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. В том числе серьезно опаздывают поезда в Харьков.

«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры — и уже возобновили движение на всех участках, однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», — проинформировала пресс-служба УЗ.

Среди поездов, которые идут с наибольшими задержками, железнодорожники назвали два харьковских:

🚊 64 Львов — Харьков +7:44
🚊 18 Ужгород – Харьков +5:06

Эта задержка в свою очередь изменит и график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум на час позже выедут поезда:

🚊 17 Харьков – Ужгород
🚊 93 Харьков — Хелм

«Точное время отправки будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно прислушиваться к объявлениям, все наши поезда следуют с ускорением», — подчеркнули в «Укрзалізниці».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. В том числе серьезно опаздывают поезда в Харьков".