Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ

“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. У тому числі серйозно спізнюються потяги до Харкова.

“Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня”, – поінформувала пресслужба УЗ.

Серед потягів, що йдуть з найбільшими затримками, залізничники назвали два харківських:

🚊 64 Львів – Харків +7:44

🚊 18 Ужгород – Харків +5:06

Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:

🚊 17 Харків – Ужгород

🚊 93 Харків – Хелм

“Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням”, – підкреслили в “Укрзалізниці”.