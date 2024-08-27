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Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ

Події 07:52   27.08.2024
Оксана Горун
Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ Фото: Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. У тому числі серйозно спізнюються потяги до Харкова.

“Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня”, – поінформувала пресслужба УЗ.

Серед потягів, що йдуть з найбільшими затримками, залізничники назвали два харківських:

🚊 64 Львів – Харків +7:44
🚊 18 Ужгород – Харків +5:06

Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:

🚊 17 Харків – Ужгород
🚊 93 Харків – Хелм

“Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням”, – підкреслили в “Укрзалізниці”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. У тому числі серйозно спізнюються потяги до Харкова".