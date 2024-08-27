Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ
“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. У тому числі серйозно спізнюються потяги до Харкова.
“Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня”, – поінформувала пресслужба УЗ.
Серед потягів, що йдуть з найбільшими затримками, залізничники назвали два харківських:
🚊 64 Львів – Харків +7:44
🚊 18 Ужгород – Харків +5:06
Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:
🚊 17 Харків – Ужгород
🚊 93 Харків – Хелм
“Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням”, – підкреслили в “Укрзалізниці”.
Читайте також: Масована ракетна атака по Україні: дані про наслідки (оновлено)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", опоздание, поезда, ракетная атака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 07:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. У тому числі серйозно спізнюються потяги до Харкова".