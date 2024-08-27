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28 серпня світло вимикатимуть по всій країні, зокрема на Харківщині

Суспільство 18:41   27.08.2024
Олена Нагорна
28 серпня світло вимикатимуть по всій країні, зокрема на Харківщині

У середу, 28 серпня, електрику вимикатимуть по всій країні.

Обленерго застосовуватимуть заходи обмеження споживання, протягом усієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, повідомляють в Укренерго.

«Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – закликають енергетики.

Нагадаємо, у зв’язку з атакою на енергооб’єкти України 26 серпня на Харківщині 27 серпня застосовували графік погодинних відключень та були аварійні знеструмлення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 28 серпня, електрику вимикатимуть по всій країні.".