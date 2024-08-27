28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине
В среду, 28 августа, электричество будут отключать по всей стране.
Облэнерго будут применять меры ограничения потребления, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений, сообщают в Укрэнерго.
«Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — призывают энергетики.
Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применяли график почасовых отключений и были аварийные обесточивания.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, НЭК "Укрэнерго", світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 28 августа, электричество будут отключать по всей стране.".