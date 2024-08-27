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28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине

Общество 18:41   27.08.2024
Елена Нагорная
28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине

В среду, 28 августа, электричество будут отключать по всей стране.

Облэнерго будут применять меры ограничения потребления, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений, сообщают в Укрэнерго.

«Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — призывают энергетики.

Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применяли график почасовых отключений и были аварийные обесточивания.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 28 августа, электричество будут отключать по всей стране.".