28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине

В среду, 28 августа, электричество будут отключать по всей стране.

Облэнерго будут применять меры ограничения потребления, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений, сообщают в Укрэнерго.

«Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — призывают энергетики.

Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применяли график почасовых отключений и были аварийные обесточивания.