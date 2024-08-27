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Аварийные и почасовые отключения света действуют сейчас в Харьковской области

Общество 16:25   27.08.2024
Оксана Якушко
Аварийные и почасовые отключения света действуют сейчас в Харьковской области Фото: Балаклейская городская военная администрация

В Харьковской области кроме графика почасовых отключений электроэнергии действуют также аварийные отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Меры по ограничению электроснабжения введены из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины.

Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность почасовых отключений может увеличиваться.

Читайте также: Дополнительные ограничения электроснабжения вводят на Харьковщине – облэнерго

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области кроме графика почасовых отключений электроэнергии действуют также аварийные отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».".