Аварийные и почасовые отключения света действуют сейчас в Харьковской области
Фото: Балаклейская городская военная администрация
В Харьковской области кроме графика почасовых отключений электроэнергии действуют также аварийные отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Меры по ограничению электроснабжения введены из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины.
Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность почасовых отключений может увеличиваться.
Читайте также: Дополнительные ограничения электроснабжения вводят на Харьковщине – облэнерго
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 16:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области кроме графика почасовых отключений электроэнергии действуют также аварийные отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».".