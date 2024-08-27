Аварийные и почасовые отключения света действуют сейчас в Харьковской области

В Харьковской области кроме графика почасовых отключений электроэнергии действуют также аварийные отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Меры по ограничению электроснабжения введены из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины.

Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность почасовых отключений может увеличиваться.