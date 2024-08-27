Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області

У Харківській області, окрім графіка погодинних відключень електроенергії, діють також аварійні відключення, повідомили у «Харківобленерго».

Заходи щодо обмеження електропостачання уведені через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі України.

Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість погодинних відключень може збільшуватися.