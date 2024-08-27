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Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області

Суспільство 16:25   27.08.2024
Оксана Якушко
Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

У Харківській області, окрім графіка погодинних відключень електроенергії, діють також аварійні відключення, повідомили у «Харківобленерго».

Заходи щодо обмеження електропостачання уведені через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі України.

Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість погодинних відключень може збільшуватися.

Читайте також: Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області, окрім графіка погодинних відключень електроенергії, діють також аварійні відключення, повідомили у «Харківобленерго».".