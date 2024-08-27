Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
У Харківській області, окрім графіка погодинних відключень електроенергії, діють також аварійні відключення, повідомили у «Харківобленерго».
Заходи щодо обмеження електропостачання уведені через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі України.
Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість погодинних відключень може збільшуватися.
Читайте також: Додаткові обмеження електропостачання вводять на Харківщині – обленерго
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області, окрім графіка погодинних відключень електроенергії, діють також аварійні відключення, повідомили у «Харківобленерго».".