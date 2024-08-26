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127 ракет и 109 БпЛА: Украина пережила самую массированную воздушную атаку

Происшествия 19:44   26.08.2024
Елена Нагорная
127 ракет и 109 БпЛА: Украина пережила самую массированную воздушную атаку

Воздушная атака РФ на Украину 26 августа стала самой массированной с начала полномасштабной войны, сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Защитники неба обнаружили 236 средств нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА. Враг нанес массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору.

Военные РФ применили:

— 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;
— 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей и из Крыма;
— 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
— 28 крылатых ракет «Калибр» с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
— 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области;
— 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и из района Мариуполя;
— 109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск, Чауда — Крым.

Украинская ПВО сбила 201 цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ, город атаковали в том числе крылатыми ракетами. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» по открытой территории в Немышлянском районе Харькова. Обошлось без пострадавших. Ракета Х-22 ударила по селу Алексеевка Лозовского района, там вспыхнул гектар сухой травы. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина, еще двое ранены. В Першотравневом Красноградского района поврежден объект инфраструктуры. В результате атак на энергетику Украины в отдельных регионах были перебои с электричеством. В Харькове облэнерго применило аварийные отключения, однако достаточно быстро их заменили на традиционные почасовые. В ХОВА ситуацию в энергетике региона назвали стабильной.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 19:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная атака РФ на Украину 26 августа стала самой массированной с начала полномасштабной войны, сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.".