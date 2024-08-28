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И по графику, и аварийные: как сегодня отключают свет в Харькове и области

Общество 10:14   28.08.2024
Елена Нагорная
И по графику, и аварийные: как сегодня отключают свет в Харькове и области

В среду, 28 августа, в Харьковской области одновременно применяются график почасовых отключений и аварийные обесточивания.

Как сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе в АО «Харьковоблэнерго», сегодня применяется график на период с 24 по 30 августа, ранее обнародованный ХОВА. Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки. Узнать свою группу можно из файла.

Из-за аварийных обесточиваний продолжительность отключений может увеличиваться.

Как и накануне, в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от госграницы или от линии фронта, отключения не применяются.

Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применили ужесточенный график почасовых отключений.

Читайте также: 28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 10:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 28 августа, в Харьковской области одновременно применяются график почасовых отключений и аварийные обесточивания.".