И по графику, и аварийные: как сегодня отключают свет в Харькове и области

В среду, 28 августа, в Харьковской области одновременно применяются график почасовых отключений и аварийные обесточивания.

Как сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе в АО «Харьковоблэнерго», сегодня применяется график на период с 24 по 30 августа, ранее обнародованный ХОВА. Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки. Узнать свою группу можно из файла.

Из-за аварийных обесточиваний продолжительность отключений может увеличиваться.

Как и накануне, в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от госграницы или от линии фронта, отключения не применяются.

Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применили ужесточенный график почасовых отключений.