И по графику, и аварийные: как сегодня отключают свет в Харькове и области
В среду, 28 августа, в Харьковской области одновременно применяются график почасовых отключений и аварийные обесточивания.
Как сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе в АО «Харьковоблэнерго», сегодня применяется график на период с 24 по 30 августа, ранее обнародованный ХОВА. Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки. Узнать свою группу можно из файла.
Из-за аварийных обесточиваний продолжительность отключений может увеличиваться.
Как и накануне, в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от госграницы или от линии фронта, отключения не применяются.
Напомним, в связи с атакой на энергообъекты Украины 26 августа на Харьковщине 27 августа применили ужесточенный график почасовых отключений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, отключения, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 10:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 28 августа, в Харьковской области одновременно применяются график почасовых отключений и аварийные обесточивания.".