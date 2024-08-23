Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа
Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 24 по 30 августа опубликовала ХОВА.
Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.
Узнать свою группу можно из файла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 15:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 24 по 30 августа опубликовала ХОВА.".