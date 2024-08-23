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Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа

Общество 15:21   23.08.2024
Елена Нагорная
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа

Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 24 по 30 августа опубликовала ХОВА.

Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.

Узнать свою группу можно из файла.

Читайте также: Терехов просит ХОВА и облэнерго не отключать свет в Харькове

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 24 по 30 августа опубликовала ХОВА.".