Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа

Обновленный график отключений электричества в Харькове и области на период с 24 по 30 августа опубликовала ХОВА.

Все абоненты разделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено отключение света на три часа в сутки.

Узнать свою группу можно из файла.

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