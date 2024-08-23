Терехов просит ХОВА и облэнерго не отключать свет в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к главе ХОВА Олегу Синегубову и АО «Харьковоблэнерго» с просьбой не применять графики отключений света в Харькове, передает горсовет.

Терехов отметил, что уже 2,5 года Харьков находится в прифронтовой зоне и постоянно подвергается обстрелам со стороны РФ. За это время в городе в результате ударов были повреждены и разрушены тысячи жилых домов.

При этом, подчеркнул мэр, из-за постоянного террора со стороны РФ харьковчане имеют немало бытовых неудобств, связанных с невозможностью предоставления им коммунальных услуг в полном объеме, необходимостью восстанавливать жилье и т.д.

«18 июля 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в населенных пунктах и ​​на объектах в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны отключать электроэнергию не будут, и Харьков отвечает этим условиям. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой не применять графики отключений электроэнергии в Харькове и сделать все возможное, в пределах своих полномочий, чтобы жители прифронтового города были со светом круглосуточно», — отметил мэр в обращение.

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